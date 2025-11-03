Riesgo aéreo: DGAC pide no volar barriletes cerca de pistas de aterrizaje

-

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió una alerta ante el inicio de la temporada de barriletes, solicitando a la población abstenerse de volar barriletes cerca de aeropuertos y aeródromos a nivel nacional.

Esta advertencia surge ante el inicio de la temporada de fin de año, caracterizada por vientos que tradicionalmente impulsan esta actividad.

(Foto: DGAC)

La DGAC indicó que esta práctica representa un riesgo significativo para la seguridad operacional aérea y para la integridad física de las personas. Adicionalmente, la cercanía con aeronaves en maniobras pone en peligro la vida de quienes manipulan estos objetos, indicó.

Además, considera los barriletes como obstáculos potenciales para la navegación, y su presencia en las zonas de aproximación y despegue podría desencadenar accidentes serios o causar interrupciones en el tráfico aéreo.

(Foto: DGAC)

Aunque los fuertes vientos de noviembre y diciembre motivan a muchas familias a participar en esta tradición, se han documentado incidentes de personas que ingresan a los límites operativos de las pistas para volar barriletes.

Estos casos se han reportado en puntos como el Aeropuerto Internacional Mundo Maya (Petén), el Aeródromo de San Marcos, y otras instalaciones en Esquipulas, Chiquimula y Huehuetenango, sin considerar el peligro inherente.

(Foto: DGAC)

La DGAC compartió imágenes recientes del Aeródromo de San Marcos donde se muestra que tras la actividad de vuelo de barriletes del 1 de noviembre, se observaron pequeños cúmulos de desechos sólidos que afecta las instalaciones al obstruir los sistemas de drenaje.