José Luis, el adolescente que perdió la vida mientras volaba un barrilete

-

En San Juan Comalapa un joven de 17 años perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica en el interior del cementerio general de la localidad mientras elevaba un barrilete que hizo contacto con un cable de alta tensión.

Un adolescente de 17 años, identificado como José Luis Chumil Ordoñez, perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica en un incidente ocurrido en el Cementerio General de Comalapa.

José Luis era originario de Tecpán, residía en la zona 4 de esa localidad y se dedicaba a labores de jornalero.

José Luis perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras volaba un barrilete el domingo 2 de noviembre en el Cementerio General de San Juan Comalapa. (Imagen: Redes sociales)

En el momento del accidente, José Luis se encontraba en compañía de tres jóvenes mientras elevaban un barrilete en el interior del cementerio.

Según los reportes preliminares, el barrilete hizo contacto con un cable de alta tensión, lo que provocó una fuerte descarga eléctrica en el joven. Como resultado del impacto, José Luis sufrió quemaduras significativas en varias partes del cuerpo y cayó al suelo.

Al recibir la descarga el joven de 17 años quedó inconsciente y fue atendido por socorristas quienes aplicaron maniobras de reanimación. (Foto: Carlos Sotz/ Nuestro Diario)

Los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para brindarle auxilio y trasladarlo de emergencia al Hospital Nacional de Chimaltenango.

Sin embargo, la severidad de las lesiones causadas por la descarga eléctrica resultó crítica y fue el comandante de la estación, Abner Mota, quien confirmó que el joven falleció a pocos kilómetros de alcanzar el centro asistencial.

Pese a ser atendido José Luis falleció cuando era trasladado a un hospital. (Foto: Carlos Sotz/Nuestro Diario)

Familiares y amigos del joven han expresado su pesar por el suceso. Ellos indicaron que José Luis solía participar en la tradicional actividad de volar barriletes todos los años.