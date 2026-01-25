La PNC señala que organización terrorista "Barrio 18 está coordinando nuevos ataques"

La Polcía tiene información que la organización terrorista Barrio 18 estaría planificando nuevos ataques por lo que realizaron operativos en la zona 18.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala ingresaron este sábado a tres colonias de la zona 18 para realizar operativos en conjunto.
El ingreso del as autoridasdes a las colonias El Limón, Juana de Arco y La Candelaria, se debe a información que tiene la PNC sobre nuevos ataques que está coordinando el Barrio 18.
La información se hace pública una semana despúes de los motines y ataques armados en contra de agentes policiales.
El subdirector de Prevención del delito, dijo en una entrevista a TV Azteca que los pandilleros estarían coordinando los ataques desde esta zona.
"Tenemos conocimiento que los terroristas de este lugar, del Barrio 18, están coordinando algunos ataques, acá en estos lugares, por tal motivo estamos aquí con el Ejército", dijo.
Ubican cámaras de vigilancia
Durante los operativos, la PNC localizó varias cámaras de vigilancia que se creen son clandestinas y utilizadas por pandilleros del Barrio 18.
Las cámaras estaban ubicadas en postes del tendido eléctrico en el Bulevar San Rafael, zona 18.
"Se presume pueda ser utilizadas por pandilleros del Barrio 18 para vigilar el movimiento de sus víctimas para luego cometer fechorías", dijo la PNC.