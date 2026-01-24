VIDEOS: La incursión del Ejército y la Policía Nacional Civil al Barrio El Gallito

Versión Impresa
  • Por Dulce Rivera
24 de enero de 2026, 15:59
PNC y Ejército en operativo en El Gallito. (Foto: PNC) 

Este sábado agentes de la PNC y efectivos del Ejército ingresaron al Barrio El Gallito, zona 3 capitalina. 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala incursionaron en el Barrio El Gallito, ubicado en la zona 3 capitalina. 

El fuerte operativo se desarrolló en el marco del estado de Sitio y con el objetivo de identificar personas, ubicar ilícitos y recuperar espacios. 

En videos compartidos por la PNC y Ejército, se observa el fuerte despliegue de fuerzas de seguridad. 

El operativo consiste en patrullajes motorizados y a pie en todo El Gallito y colonias aledañas.

