Lesión de Militao complica al Real Madrid: este es su tiempo de recuperación

El brasileño Éder Militao, defensa del Real Madrid, sufre una lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha que, le mantendrá alejado de los terrenos de juego.

El Real Madrid confirmó que Éder Militao sufre una lesión en el aductor mayor de la pierna derecha, un contratiempo que lo dejará fuera de acción por unas dos semanas, según estimaciones internas del club.

En un comunicado, la entidad blanca detalló que las pruebas realizadas al zaguero brasileño revelaron el alcance exacto del problema físico. La molestia se originó durante la reciente gira de partidos amistosos de Brasil, donde Militao disputó los 90 minutos ante Senegal y jugó una hora frente a Túnez, encuentro en el que tuvo que abandonar por dolor.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2025 El diagnóstico efectuado en la capital española confirmó los temores: una lesión muscular que exigirá un periodo de recuperación y lo apartará de varios compromisos importantes.

Por lo tanto, el central se perderá las visitas ligueras a Elche y Girona, además del viaje a Grecia para enfrentar al Olympiacos en la Liga de Campeones. Si su evolución es favorable, podría reaparecer en la visita al Athletic de Bilbao el 3 de diciembre o en el duelo del día 7 contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.