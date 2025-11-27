Básculas móviles detectan multas por sobrecarga en rutas principales

-

Las autoridades de tránsito y fiscalización han intensificado los operativos interinstitucionales para el control del transporte pesado en las principales vías de Ciudad de Guatemala.

Con el uso de básculas digitales móviles, la PMT, Emetra, SAT y PNC buscan prevenir el exceso de carga y el deterioro de la red vial, imponiendo multas que alcanzan los Q6,000 a los vehículos que incumplen las normativas de peso y dimensiones, promoviendo así la seguridad vial en las carreteras clave.





Los operativos se llevan a cabo en lugares como la calzada Roosevelt. (Foto: cortesía: Municipalidad de Guatemala)

Desde hace cinco años se iniciaron con las acciones para el control de los pesos y dimensiones de vehículos de transporte pesado y de carga, según dio a conocer Amílcar Montejo, director de Comunicación de la PMT/Emetra.

Hace unas semanas se llevó a cabo un operativo interinstitucional donde participaron la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.





El mantener el control de la carga da más tiempo de vida a las vías de la ciudad. (Foto: cortesía: Municipalidad de Guatemala)

"Antes eran en puntos fijos como el kilómetro 16, zona 18, con el avance de la tecnología se tiene pesas móviles, por lo cual los operativos se hacen en diferentes sectores como el Anillo Periférico, Ruta al Atlántico, calzadas Aguilar Batres, Roosevelt y avenida Petapa", agregó.

La iniciativa forma parte del esfuerzo constante por mejorar la seguridad vial y fomentar una cultura de prevención entre los conductores del transporte de carga, el cual circula por las principales vías de la ciudad.

Durante la jornada, se hicieron inspecciones a distintos vehículos de carga, con el objetivo de verificar el peso permitido, el estado de las llantas y el contenido de la carga.





Los operativos buscan evitar los accidentes en las carreteras. (Foto: cortesía: Municipalidad de Guatemala)

Uno de los aspectos más destacados fue la utilización de básculas digitales movibles, esto para corroborar con precisión si los vehículos excedían el peso establecido.

Previenen deterioro

El control del sobrepeso es clave para evitar daños en la red vial y prevenir accidentes, el exceso de carga afecta los frenos o provoca la pérdida de control del vehículo.

"Con el uso de nuestras básculas digitales, estamos fortaleciendo el control del transporte pesado", destacó Héctor Flores, gerente general de EMETRA.

Montejo aseguró que en los últimos días se sancionaron cerca de una docena de estos vehículos, fueron multados y para continuar su recorrido debieron de trasladar la sobrecarga a otro transporte.





Para circular el transporte pesado debe de contar con el código QR impreso. (Foto: cortesía: Municipalidad de Guatemala)

"Las multas van de mil a seis mil quetzales, más dos mil cuando son reincidentes, en cuanto a la SAT o PNC, esa situación es reglamentada por ellos", dijo Montejo.

Mientras la PMT realiza el control de peso y estado de los vehículos, la PNC y el personal de aduanas inspeccionan la carga mediante un escáner especializado.

Gracias a esta tecnología, las autoridades detectan irregularidades de manera ágil y segura.