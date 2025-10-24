Estas son las sanciones que más recibe el transporte extraurbano en la capital

Muchas unidades de transporte extraurbano se han visto envueltas en accidentes viales, los cuales han dejado serias consecuencias.
El oficial Hugo Monroy, de la Policía Municipal de Emetra (PMT) afirma que el 100 por ciento de estos buses traen personas que vienen a la ciudad a trabajar y a ganarse el sustento diario, "no se trata de una carga ni de algo que se puede reponer".
Por ello, las autoridades hacen un llamado a los transportistas a cumplir con las normas de tránsito, respetar los reglamentos y manejar con responsabilidad.
Según Monroy, las 3 sanciones más comunes entre este tipo de transporte son:
- Conducir sin licencia
- Pilotos conduciendo con la licencia que no corresponde al tipo de vehículo
- Paradas en lugares inadecuados
La Municipalidad de Guatemala está organizando operativos conjuntos con la Dirección General de Transporte, Policía Nacional Civil (PNC) y Departamento de Tránsito, de madrugada y de noche, para detectar y corregir esas malas prácticas.
Con estas medias de control se busca lograr que el tránsito fluya de forma correcta.