¡Batió récord! El hombre con 16 antecedentes que fue "recapturado"

  • Por Jessica González
17 de agosto de 2025, 08:31
El hombre ya había sido detenido en 16 ocasiones. (Foto: Shutterstock)

El hombre ya había sido detenido en 16 ocasiones. (Foto: Shutterstock)

El hombre ya ha sido capturado en 16 ocasiones.

Un hombre fue capturado una vez más por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el barrio Monterrey, zona 4 de Retalhuleu.

Se trata de Efraín Contreras Díaz, de 44 años, alias "Pastilla", un presunto marero, según autoridades.

La orden de aprehensión fue girada por un juzgado de Retalhuleu por el delito de coacción y amenazas

Rércod en antecedentes

La PNC afirma que "Pastilla" tiene un récord de 16 antecedentes por los delitos de robo, robo agravado, agresión, desobediencia, riña mutua, riña tripartita, escándalo en la vía pública bajo efectos de droga, falta contra las buenas costumbres y ebriedad y escándalo.

Según las investigaciones, el hombre se dedica al robo y asalto de peatones en ese sector.

