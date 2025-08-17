¡Batió récord! El hombre con 16 antecedentes que fue "recapturado"

El hombre ya ha sido capturado en 16 ocasiones.
Un hombre fue capturado una vez más por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el barrio Monterrey, zona 4 de Retalhuleu.
Se trata de Efraín Contreras Díaz, de 44 años, alias "Pastilla", un presunto marero, según autoridades.
La orden de aprehensión fue girada por un juzgado de Retalhuleu por el delito de coacción y amenazas
Rércod en antecedentes
La PNC afirma que "Pastilla" tiene un récord de 16 antecedentes por los delitos de robo, robo agravado, agresión, desobediencia, riña mutua, riña tripartita, escándalo en la vía pública bajo efectos de droga, falta contra las buenas costumbres y ebriedad y escándalo.
Según las investigaciones, el hombre se dedica al robo y asalto de peatones en ese sector.