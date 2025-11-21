Bayer realiza taller sobre prevención de medicamentos falsificados

-

Bayer organizó el taller "Medicamentos falsificados: una amenaza silenciosa para la salud y la confianza", donde periodistas y expertos compartieron las claves para reconocer productos legítimos.

Además, durante la actividad, la empresa aprovechó para presentar una campaña que busca generar conciencia en la población guatemalteca sobre el fenómeno de los medicamentos falsificados.

“ El problema es que los falsificados se ven igual, se sienten igual y, en muchos casos, se venden en lugares que la gente considera seguros. Por eso hablamos de una amenaza silenciosa: porque puede llegar a engañar incluso al ojo entrenado. ” Astrid Díaz , directora médica para Bayer Healthcare Centroamérica y Caribe.

De acuerdo con un análisis del sector privado, realizado por Bayer, más de cien puntos de venta en Guatemala ofrecen productos falsificados o de origen dudoso, sobre todo en categorías de analgésicos, vitaminas y medicamentos de venta libre.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Cómo identificar un medicamento auténtico

Estos son algunos signos de autenticidad que pueden ayudar a los consumidores a protegerse:

El empaque debe estar sellado y en buen estado.

El registro sanitario debe ser visible y legible.

Los datos del fabricante y el lote deben coincidir con la fecha de vencimiento.

Los productos auténticos cuentan con elementos de seguridad, como hologramas o códigos QR.

Se deben adquirir únicamente en farmacias o distribuidores reconocidos.

“ Cada detalle importa: el diseño del empaque, los sellos, los códigos... Todo eso forma parte de un sistema que salva vidas. ” Astrid Díaz , directora médica para Bayer Healthcare Centroamérica y Caribe.

Preocupados por la salud y autocuidado de los guatemaltecos, Bayer y Fedefarma trabajan en conjunto en la búsqueda de fortalecer la confianza de pacientes y consumidores, promoviendo hábitos de compra informada.