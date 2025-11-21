Bayer realiza taller sobre prevención de medicamentos falsificados

Bayer organizó el taller "Medicamentos falsificados: una amenaza silenciosa para la salud y la confianza", donde periodistas y expertos compartieron las claves para reconocer productos legítimos.
Además, durante la actividad, la empresa aprovechó para presentar una campaña que busca generar conciencia en la población guatemalteca sobre el fenómeno de los medicamentos falsificados.
De acuerdo con un análisis del sector privado, realizado por Bayer, más de cien puntos de venta en Guatemala ofrecen productos falsificados o de origen dudoso, sobre todo en categorías de analgésicos, vitaminas y medicamentos de venta libre.
Cómo identificar un medicamento auténtico
Estos son algunos signos de autenticidad que pueden ayudar a los consumidores a protegerse:
- El empaque debe estar sellado y en buen estado.
- El registro sanitario debe ser visible y legible.
- Los datos del fabricante y el lote deben coincidir con la fecha de vencimiento.
- Los productos auténticos cuentan con elementos de seguridad, como hologramas o códigos QR.
- Se deben adquirir únicamente en farmacias o distribuidores reconocidos.
Preocupados por la salud y autocuidado de los guatemaltecos, Bayer y Fedefarma trabajan en conjunto en la búsqueda de fortalecer la confianza de pacientes y consumidores, promoviendo hábitos de compra informada.