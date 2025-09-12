¿Te robaron el celular? Ahora se puede bloquear el dispositivo de manera definitiva

-

Conoce el proceso para que puedas inactivar el dispositivo ante cualquier pérdida o robo.

El Gobierno de Guatemala dio a conocer que quienes roban y revenden de manera ilegal los teléfonos celulares, enfrentarán una nueva barrera de seguridad.

Se trata de la Base de Datos Negativa (BDN), una herramienta implementada y fortalecida por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la cual deja a los ladrones fuera de cobertura.

La BDN es un registro oficial que bloquea automáticamente los teléfonos móviles reportados como robados, hurtados, extraviados o alterados, inutilizándolos en cualquier red de telefonía del país.

Al inactivar el IMEI, el cual es un número de identificación único del dispositivo, se impide que el equipo vuelva a operar, desincentivando así su comercialización en el mercado negro.

Este mecanismo, respaldado por el Decreto Ley 8-2013, obliga a la SIT a mantener actualizada la base, alimentándola con reportes de los usuarios, registros internacionales y bloqueos voluntarios solicitados por los propios titulares.

La Base de Datos Negativa bloquea de manera automática los celulares reportados como robados o perdidos. (Foto ilustrativa: istock)

¿Cómo es el proceso?

El usuario reporta el incidente a su operadora y a las autoridades competentes, y con ello se activa el bloqueo definitivo del equipo. Además, la base está interconectada con redes internacionales, lo que permite ampliar la protección más allá de las fronteras guatemaltecas.

La SIT hace un llamado a la población para reportar de inmediato cualquier pérdida o robo de teléfonos móviles, ya que esta acción no solo protege al afectado, sino que contribuye a la seguridad colectiva.

Con la BDN, Guatemala no solo corta la señal a los delincuentes, sino que conecta a sus ciudadanos con un sistema de telecomunicaciones más seguro, confiable y justo, indicaron las autoridades.