La bebida que sorprendió a Camilo tras su llegada a Guatemala (video)

El cantante colombiano presumió una bebida que degustó tras su llegada a Guatemala.

A pocas horas para que el concierto de Camilo en Guatemala se lleve a cabo, el cantante colombiano no ha dejado de presumir su estadía en el país en sus redes sociales.

En un video publicado en TikTok, el colombiano recopiló su experiencia visitando la Antigua Guatemala. Pero además, destacó una bebida con la que fue recibido en la ciudad colonial.

Se trata de la limonada de bugambilia, una bebida casera muy refrescante por los ingredientes que implica su preparación.

@camilo Cuando llegamos a Antigua Guatemala, me recibieron con una limonada de bugambilia, y quien me la dio me dijo: “tiene propiedades medicinales… bueno, no tanto como sus canciones, pero también las tiene”. Y yo me quedé sin palabras. DAPA TOUR 2023 ♬ sonido original - Camilo

"Cuando llegamos a Antigua Guatemala, me recibieron con una limonada de bugambilia, y quien me la dio me dijo: 'tiene propiedades medicinales... bueno, no tanto como sus canciones, pero también las tiene'", escribió el artista.

Y no solo eso, pues en sus historias de Instagram también compartió una imagen de la curiosa bebida que fue de su agrado. Desde el lunes 24 de abril, Camilo se encuentra en Guatemala acompañado de su esposa Evaluna y su pequeña hija, Índigo.

El intérprete de "Tutu" ha aprovechado para conocer sitios atractivos del país centroamericano antes de su concierto este jueves 27 de abril en Explanada Cayalá.

Camilo mostró la limonada de bugambilia que probó en Antigua. (Foto: captura de pantalla)