¡A madrugar! Tránsito se incrementará este lunes de Villa Nueva a la capital

La PMT de Villa Nueva prevé alta carga vehicular desde las 04:00 de la mañana a partir de este lunes y recomienda salir con antelación.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que a partir de este lunes 12 de enero se prevé una alta carga vehicular desde las 04:00 horas, por lo que recomendó a los conductores salir con tiempo para evitar retrasos en sus traslados.

Se advirtió que, como cada inicio de semana, se espera el ingreso de cientos de vehículos provenientes de Villa Nueva hacia la ciudad capital.

Henry Quevedo, vocero de la PMT Villa Nueva, explicó que se retomarán los horarios habituales de los carriles reversibles en el trayecto de Ciudad Real y en la ruta que va desde El Búcaro hacia el bulevar de Cenma.

Además, alertó que más de 150 mil vehículos circularán por el sector de la CA-9 con dirección a la ciudad de Guatemala, una cifra que podría aumentar debido al crecimiento anual del parque vehicular, estimado en un 2 %.

Recomendaciones:

Antes de salir de casa

Verifique la gasolina del vehículo

Aceite del motor

El aire de las llantas

Planificar sus actividades con antelación

Agregó que el personal de tránsito estará presente desde las 4:00 de la mañana para regular la movilidad en las horas pico de la mañana y la tarde, y que los carriles reversibles en la calzada Aguilar Batres y Ciudad Real continuarán operando con normalidad.

Finaliza instalación de pasarela

Finalmente, Quevedo informó que tras concluir la instalación de la pasarela en la calzada Aguilar Batres y 37 calle, ya no se contemplan cierres programados en el sector, mientras se realizan trabajos complementarios para habilitarla en aproximadamente 10 días.

También recomendó mantenerse atentos a la información que se publique en redes sociales oficiales ante cualquier eventualidad de tránsito.