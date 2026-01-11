Guatemala refuerza cooperación con EE.UU para entrenamientos militares

La entrega se realizó junto a acciones en materia de seguridad.
Como parte de la cooperación bilateral para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional, el Gobierno de Guatemala coordinó la llegada de dos aeronaves C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
La visita permitirá dar continuidad a los entrenamientos tácticos conjuntos entre fuerzas especiales del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y el Ejército de Guatemala.
De manera complementaria, se tiene prevista la entrega de una donación de artículos de primera necesidad.
Estas acciones reflejan el compromiso compartido entre Guatemala y Estados Unidos para fortalecer la seguridad, promover la estabilidad regional y mantener una relación de cooperación permanente.