Guatemala refuerza cooperación con EE.UU para entrenamientos militares

  • Por Susana Manai
11 de enero de 2026, 14:52
Este aporte busca contribuir al bienestar de la población y respaldar acciones orientadas a la estabilidad del país.&nbsp;(Foto:&nbsp;US Embassy Guatemala)

La entrega se realizó junto a acciones en materia de seguridad. 

Como parte de la cooperación bilateral para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional, el Gobierno de Guatemala coordinó la llegada de dos aeronaves C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

La visita permitirá dar continuidad a los entrenamientos tácticos conjuntos entre fuerzas especiales del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y el Ejército de Guatemala

(Foto: US Embassy Guatemala)
De manera complementaria, se tiene prevista la entrega de una donación de artículos de primera necesidad.

Estas acciones reflejan el compromiso compartido entre Guatemala y Estados Unidos para fortalecer la seguridad, promover la estabilidad regional y mantener una relación de cooperación permanente. 

(Foto: US Embassy Guatemala)
