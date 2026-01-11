Francisco Arredondo escala puestos en el Rally Dakar

-

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo sigue mejorando su posición en la clasificación general del Rally Dakar 2026 y ya se ubica en la casilla 77, luego de superar la séptima etapa de la exigente competición.

Después de un día de descanso, el Dakar no tuvo piedad de los competidores y puso a prueba al nacional en un recorrido de casi 900 kilómetros, entre Enlace y Especial. Arredondo respondió bien y finalizó en el puesto 84, con un tiempo de 7:20.04 horas.

El piloto del BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen, ahora se posiciona en la casilla 77 de la clasificación general de su división, la cual es liderada por el norteamericano, Preston Campbell, que cronometra 30:31.03 horas.

El ganador del día fue el sudafricano Michael Docherty, compañero de equipo del corredor chapín.

La jornada se desarrolló entre Riad y Wadi Ad-Dawasir, fue jornada de 877 kilómetros, dividida en un Enlace de 418 kilómetros, para luego dar paso a la Especial cronometrada de 459 kilómetros.

Este lunes se correrá la octava etapa del Dakar 2026. Un trayecto, que tendrá un Enlace de 238 kilómetros y una Especial cronometrada de 483 kilómetros, tendrá salida y meta en Wadi Ad-Dawasir, una ciudad a la que no llegaba la caravana desde el 2022.