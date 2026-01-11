Yeison Jimenez había anunciado su retiro: quería hacer música cristiana

-

Yeison Jiménez dijo en uno de sus conciertos que se retiraría de los escenarios y tomaría un descanso a partir de sus 35 años, tenía 34.

El intérprete colombiano, quien dejó una gran huella en la música popular ranchera, expresó que se encontraba cumpliendo los últimos contratos que tenía y luego de ello, se enfocaría en su esposa e hijos.

En varios videos, los asistentes del evento grabaron el momento en el que el cantante abría su corazón, otra de sus metas era dedicar su música a Dios, pues se había hecho Cristiano.

"El próximo año voy a estar un poquito ausente porque prometí que a mis 35 años iba a descansar un poco, llevo 20 años trabajando, desde los 13 o 14", expresó.

En varias entrevista Yeison habló de cambiar el rumbo de su música tras haber conocido a Jesus, contando el testimonio de cómo. El artista grabó una canción en 2023 junto al adorados Alex Campos llamada "Hoy corro a tus brazos".

"Yo pienso hacerle allá hasta los 35 si Dios me presta la vida, también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios, también porque es una promesa, además me gusta, creo que en eso va a terminar", dijo.

El accidente

Jiménez, originario del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, Colombia, había ofrecido una presentación el viernes 9 de enero de 2026 en Málaga, Santander.

Posteriormente se trasladó a Paipa con el objetivo de descansar y abordar una avioneta privada que había contratado para viajar al aeropuerto de Medellín y continuar su recorrido hacia Marinilla, donde tenía programada una presentación para esa misma noche.

La aeronave se estrelló y explotó antes de despegar en la vereda Romita, una zona rural de Paipa, provocando la muerte de todos los pasajeros que eran el booking manager del intérprete, el fotógrafo, el personal manager y el piloto.

MIRA:

Yeison Jiménez informó a sus fans en un concierto reciente acerca de su decisión de retirarse. @soy_502 pic.twitter.com/ouqUPyVXSz — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) January 11, 2026