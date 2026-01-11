Hansi Flick gana otro título y sigue invicto en finales como técnico

-

Hansi Flick continúa consolidando su prestigio en los banquillos del futbol europeo. El actual entrenador del FC Barcelona mantiene una estadística impresionante: no ha perdido ninguna final en toda su carrera como director técnico, un registro que habla de su capacidad para competir y rendir al máximo en los escenarios de mayor presión.

OTRAS NOTICIAS: Barcelona se corona de nuevo en la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid

Desde su etapa más exitosa al frente del Bayern Múnich, Flick construyó una reputación de técnico ganador. Con el conjunto bávaro disputó y ganó todas las finales que enfrentó, incluyendo la Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Copa de Alemania, siendo protagonista de una de las etapas más dominantes del club alemán.

Hansi Flick ha ganado 5 de 5 finales con el Bayern (Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, DFB Pokal y Supercopa de Alemania).



Hansi Flick ha ganado 3 de 3 finales con el Barcelona (Copa del Rey y 2 Supercopas de España).



HANSI FLICK HA GANADO TODAS LAS… pic.twitter.com/lRqzKuvEWO — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 11, 2026

Ese ADN competitivo ha acompañado al estratega alemán en su nueva etapa con el FC Barcelona, donde ha logrado trasladar su mentalidad ganadora al vestuario azulgrana. Flick ha ganado sus tres finales en casa culé: Copa del Rey y dos veces la Supercopa de España. Todas estas finales ante el Real Madrid.

El invicto en finales no solo refuerza su figura como entrenador de élite, sino que también genera confianza en el entorno culé, que ve en Flick a un técnico capaz de devolver al Barcelona al protagonismo en las grandes citas.