Trump advierte a Cuba: “No más petróleo ni dinero de Venezuela”

Trump advirtió que Cuba dejará de recibir petróleo y apoyo financiero venezolano tras la caída de Nicolás Maduro y pidió a La Habana negociar con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo al gobierno cubano que, tras la destitución y captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Cuba ya no recibirá más petróleo ni dinero provenientes de ese país, y le urgió a negociar un acuerdo con Washington antes de que sea "demasiado tarde".

En una serie de publicaciones en su red social Truth Social, Trump afirmó que la isla había vivido "durante años" de crudo y apoyo económico venezolano a cambio de servicios de seguridad, pero que eso "¡ya no más!" y "¡cero!" apoyo seguirá.

Además, instó a La Habana a alcanzar un trato con Estados Unidos sin detallar las condiciones.

Cuba ha enfrentado una profunda crisis económica con escasez de energía y productos básicos en los últimos meses, complicando aún más su panorama ante el corte del apoyo venezolano. (Foto: Archivo/Soy502)

Desde La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las afirmaciones de Trump y defendió la soberanía de su país, acusando a Estados Unidos de intentar imponer su voluntad y responsabilizándolo por las dificultades económicas que enfrenta la isla.

El aviso se da en un contexto de tensiones crecientes tras la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro y que, según La Habana, dejó 32 militares cubanos muertos en Caracas.

Trump también ha señalado que, con el cambio en Venezuela, Estados Unidos ahora "protege" ese país con su capacidad militar, en contraste con la influencia cubana de años anteriores.

Con información de AFP