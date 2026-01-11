Barcelona se corona de nuevo en la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid

-

Barcelona consigue su título 16 en la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid, gracias a un tanto de Raphinha en el minuto 73, que terminó inclinando la balanza del emocionante encuentro a favor de los azulgranas.

BARÇA SUPERCAMPEÓN DE ESPAÑA



El Barcelona es el primer vigente campeón de La Liga que gana la Supercopa de España con el formato actual.



El Barcelona es el primer equipo que defiende con éxito el título de la Supercopa de España desde que el torneo se disputa con el… pic.twitter.com/sgWAqvCnqL — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 11, 2026

El Barcelona venció por 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, este domingo en Yeda, Arabia Saudita,y revalida el título que logró el pasado año ante el mismo rival.

Raphinha (36) adelantó en primera instancia al cuadro azulgrana, Vinícius (45+2) respondió, tras una gran jugada individual, en un agregado que fue de ida y vuelga. Robert Lewandowski (45+4) volvió a poner arriba al Barsa, pero Gonzalo García (45+6) acabó por igualar el encuentro en un final de locura de la primera mitad.

Jugadores con 2+ goles en las 12 finales a partido único que ha habido entre Barcelona y Real Madrid:



Vinicius: 3 goles en la final de la Supercopa de 2024

Raphinha: 2 goles en la final de la Supercopa de 2025

Raphinha: 2 goles en la final de la Supercopa de 2026 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 11, 2026

En el ecuador de la segunda parte, Raphinha (73) marcó el tanto del triunfo azulgrana tras un golpeo que rebotó en Raúl Asencio y despistó a Thibaut Courtois, ya vencido en el suelo.

El cuadro azulgrana terminó con un hombre menos por la expulsión de Frenkie De Jong, quien levantó la pierna en una barrida contra Kylian Mbappé. El francés ingresó en el minuto 76, para intentar empujar la respuesta madridista, que se quedó ahogada.