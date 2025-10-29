Belinda y Cher juntas en Hollywood en la gala de Swarovski

- Belinda compartió escenario con figuras internacionales del entretenimiento. LEE: Exnovio de Belinda contará su historia de amor en una película Los reflectores de Hollywood se encendieron con fuerza durante la gala Masters of Light de Swarovski, donde Belinda y Cher protagonizaron un emotivo encuentro que rápidamente se volvió viral. Belinda y Cher protagonizaron un emotivo encuentro en la gala de Swarovski. (Foto: X) El evento celebró el 130 aniversario de la icónica marca y reunió a destacadas figuras del entretenimiento en West Sunset Boulevard. Belinda asistió como representante latinoamericana de Swarovski, luciendo un espectacular vestido dorado diseñado especialmente para la ocasión. Su elegancia y carisma la convirtieron en una de las estrellas más comentadas de la noche. El actor Jeff Goldblum hasta cantó con Belinda en la alfombra roja del evento. (Foto: X) ENTÉRATE: ¡Lujosa celebración! Así presumió Belinda el festejo de navidad La cantante mexicana compartió un cálido abrazo con Cher, sellando una amistad que comenzó tras su colaboración en 2024 con la versión bilingüe de DJ Play a Christmas Song. La cantante junto a la modelo Emily Ratajkowski. (Foto: X) Las imágenes del momento inundaron las redes sociales, acumulando miles de "Me gusta" y comentarios. En el encuentro también compartió con el actor Jeff Goldblum con quien cantó un fragmento de la canción Bésame mucho. Belinda también compartió un momento con la modelo Emily Ratajkowski.