Belinda, Danna y Kenia Os confirman colaboración musical

Estrellas mexicanas anuncian colaboración musical
Belinda, Kenia Os y Danna se reunieron en una charla exclusiva para Apple Music y confirmaron que preparan su próximo éxito musical.
Las cantantes conquistan redes por su carisma y autenticidad al hablar de sus proyectos individuales, incluida esta colaboración.
"Preparamos una canción juntas. Somos mujeres que hacemos nuestro trabajo impecable y le ponemos todo el amor y esfuerzo; estoy muy emocionada por lo que vamos a lograr", dijo Kenia Os durante la plática.
Aunque no revelaron detalles del sencillo, aseguraron que su equipo produce el proyecto con dedicación.
El video completo de la charla está disponible gratis en el canal de YouTube de Apple Music.