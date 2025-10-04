Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Belinda, Danna y Kenia Os confirman colaboración musical

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
04 de octubre de 2025, 11:27
Tres potencias mexicanas unirán su talento en una nueva canción. (Foto: X)

Tres potencias mexicanas unirán su talento en una nueva canción. (Foto: X)

Estrellas mexicanas anuncian colaboración musical

OTRAS NOTICIAS: Exnovio de Belinda contará su historia de amor en una película

Belinda, Kenia Os y Danna se reunieron en una charla exclusiva para Apple Music y confirmaron que preparan su próximo éxito musical.

Las cantantes conquistan redes por su carisma y autenticidad al hablar de sus proyectos individuales, incluida esta colaboración.

"Preparamos una canción juntas. Somos mujeres que hacemos nuestro trabajo impecable y le ponemos todo el amor y esfuerzo; estoy muy emocionada por lo que vamos a lograr", dijo Kenia Os durante la plática.

ENTÉRATE: Kenia Os anunció un concierto en Guatemala

La charla entre Belinda, Danna y Kenia se vuelve viral por su autenticidad. (Foto: X)
La charla entre Belinda, Danna y Kenia se vuelve viral por su autenticidad. (Foto: X)

Aunque no revelaron detalles del sencillo, aseguraron que su equipo produce el proyecto con dedicación.

El video completo de la charla está disponible gratis en el canal de YouTube de Apple Music.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar