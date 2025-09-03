Ir a la cama con hambre podría afectar el descanso

-

Un snack nutritivo por las noches puede beneficiar el descanso y el metabolismo.

Un nuevo estudio ha puesto en duda la creencia popular de que comer tarde por las noches afecta la salud física y mental, debido a que ha revelado que, contra todo pronóstico, tiene sus beneficios.

Comer un snack después de cenar no necesariamente causa daños a la salud. (Foto: Shutterstock)

Durante años, distintos análisis médicos advirtieron que ingerir alimentos después de la cena podría derivar en acumulación de grasa abdominal, alteraciones en los niveles de azúcar en sangre, problemas de sueño e incremento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Sin embargo, expertos en nutrición de University College de Londres destacaron que la hora exacta no es el único factor relevante, sino que también la calidad del alimento.

La calidad de los alimentos importa más que la hora. (Foto: Shutterstock)

"No es malo picar toda la noche, y un refrigerio rico en nutrientes puede incluso ayudar a dormir mejor en algunas personas", afirma Alex Ruani, investigadora en nutrición y profesora en la Academia de Ciencias de la Salud de Londres.

Además, Ruani confirma que acostarse con hambre, sobre todo si se cenó temprano, puede dificultar el descanso y alterar la rutina de sueño habitual.

La investigación desafía la idea de que cenar tarde engorda. (Foto: Shutterstock)

Beneficio corporal

El estudio realizado en el King's College de Londres reveló que el 95% de los adultos británicos que pican entre comidas, tienden a tener un índice de masa corporal y una circunferencia de cintura más saludables que aquellos que no consumen un refrigerio.

El banano regula hormonas del apetito y mejora el sueño. (Foto: Shutterstock)

Alimentos