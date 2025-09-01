El bienestar emocional de los jóvenes está en riesgo

-

Cuida tu estabilidad emocional si eres joven.

Hasta ahora, la llamada curva de la felicidad ha disminuido considerablemente con los años, debido a que ha pasado de degradarse lentamente después de la infancia hasta los 50 años, afectando considerablemente a los jóvenes.

El estrés y la depresión afectan cada vez más temprano. (Foto: Shutterstock)

El deterioro de la salud mental ha incrementado debido a que las mayores preocupaciones del ser humano a lo largo de su vida ya no suceden a la mediana edad, sino en una etapa temprana, en la que la experiencia de vida es casi nula.

El uso excesivo del celular promueve el deterioro de la salud mental. (Foto: Shutterstock)

Ahora, la curva alcanza su punto máximo en la juventud y desciende rápidamente con los años, según un estudio liderado por Dartmouth College en Estados Unidos.

"Podemos demostrar que este cambio se ha producido porque la salud mental de los jóvenes se ha deteriorado en comparación con la de las personas mayores", señala el estudio que abarca desde 1993 a 2025.

La falta de financiación de los servicios de salud mental es una de las causas. (Foto: Shutterstock)

El análisis explica que la curva o joroba del malestar que se manifiesta como preocupación, estrés y depresión por la edad, ya no es un problema en la media edad, sino por la situación que enfrentan los jóvenes en la actualidad.

El uso de dispositivos no debe limitar la actividad cara a cara o la convivencia de niños y jóvenes. (Foto: Archivo)

“ Enfrentamos una situación global en la que se ha producido un colapso en el bienestar de los jóvenes. ” David Blanchflower Investigador y profesor en economía

Causas:

El estudio sugiere que los efectos a largo plazo de la gran crisis de 2008, la falta de financiación de los servicios de salud mental, los retos del covid-19 y el aumento del uso de los teléfonos pueden ser las principales causas.

La convivencia entre jovenes o grupos de la misma edad estimula la función cerebral, proporcionando bienestar. (Foto: Archivo)

Contacto humano:

Desde el lanzamiento de teléfonos inteligentes, el uso de la tecnología se ha vuelto omnipresente, cambiando la forma en la que las personas, especialmente niños, interactúan en redes sociales.

"Cuando los niños pasan tiempo en los dispositivos no interactúan cara a cara, tampoco hacen cosas que los adultos hacían de niños", afirma Dabvid Blanchflower, investigador del estudio y profesor de economía.

Los neurocientíficos afirman que cuando las personas interactúan entre sí, sus cerebros establecen vías importantes para el comportamiento socioemocional.