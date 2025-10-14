Emiten órdenes de captura contra reos fugados de Fraijanes II

-

Tras la fuga de los 20 reos de Fraijanes la Fiscalía emite órdenes de captura.

Al menos 20 integrantes del Barrio 18 se fugaron del Centro de Detención para Hombres, Fraijanes II, confirmó el Sistema Penitenciario el domingo 12 de octubre. Hasta el momento se desconoce cómo lograron escapar, y los prófugos son considerados de alta peligrosidad.

En respuesta a estos hechos, la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula gestionó durante la madrugada del 14 de octubre las órdenes de captura contra los reos fugados por la comisión del delito de evasión.

El Ministerio de Gobernación tomó la decisión de destinar en total Q3 millones para el pago de recompensas. (Imagen: Mingob)

La medida se fundamenta en los indicios recabados durante las primeras diligencias del Ministerio Público (MP).

Las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía de Delitos Administrativos, con el fin de individualizar a los autores materiales e intelectuales del escape y garantizar la seguridad ciudadana.

Primer recapturado

La primera recaptura se registró la madrugada del lunes 13 de octubre con la detención de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, alias Black Demon, líder de la clica Latin Family. Fajardo fue arrestado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Alias Black Demon fue recapturado en Santa Rosa mientras pretendía escapar junto a otros dos presuntos pandilleros del barrio 18. (Foto: Mingob)

Alerta Roja Internacional

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) David Custodio Boteo indicó que el lunes 13 de octubre la institución presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para solicitar una Alerta Roja Internacional a través de Interpol, con el fin de ampliar la búsqueda de los reos fugados fuera del país.

"estamos generando la denuncia al Ministerio Público para que se haga una Alerta Roja Internacional con Interpool", expresó Boteo.