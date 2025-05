Entrevista con Bernardo Arévalo: "No podemos recuperar todo al mismo tiempo"

-

El presidente Bernardo Arévalo explicó cómo van los planes y avances de los programas implementados y sus expectativas para los siguientes meses, incluso años en el caso de la infraestructura del país.

Durante una entrevista sostenida con Soy502 y Nuestro Diario, el presidente Bernardo Arévalo reflexionó sobre el camino recorrido y describió los avances y planes previstos para solucionar problemas relacionadas con la infraestructura, salud, educación y seguridad, entre otros.

Se prevé que para este año las remesas alcancen un récord histórico y sobrepasen los US$22 mil millones de dólares, ¿cómo considera que esto afectará al país?

Enviamos una carta a la Casa de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, haciendo ver que un impuesto a las remesas constituía una medida que, únicamente no solo tendrá un efecto negativo en las familias que reciben esos recursos, sino que no contribuye a los objetivos que tanto los EE.UU. como Guatemala nos hemos fijado para contener la migración y fomentar condiciones que permita permanecer en el país.

Se les pone un impuesto y se reduce el monto que las familias reciben, pues el impacto económico se verá reducido y eso no contribuirá a esos objetivos de desarrollo que tenemos. Hicimos un llamado a considerar esta decisión y en la medida de lo posible, suspender este hecho. Incluso, el tema está todavía en discusión en la casa de representantes.

En el tema del metro, línea férrea y pasos a desnivel, ¿cómo van esos planes? Porque se informó que en 2027 se empezaba, ¿cómo va?

La semana pasada firmamos la carta de entendimiento con el gobierno norteamericano, con el Comando Sur del Ejército de los EE.UU. y por parte de Guatemala, con el Ejército para iniciar todo el proceso ya de ampliación de Puerto Quetzal.

Al mismo tiempo, estuvo en Guatemala una misión de expertos del Ejército norteamericano en trenes y metro para hacer los primeros estudios sobre el tema. Nos dieron un primer informe sobre cómo ven el desarrollo y decidimos que son dos proyectos que van a ir en paralelo: el proyecto del Metro de la Ciudad de Guatemala y el del ferrocarril de carga.

Con el trabajo de estudio de la semana pasada, regresarán ya con la propuesta formal y firmaremos una carta de acuerdo, muy probablemente en agosto.

Estos son proyectos que ya están en marcha y empezó la modernización de los puertos, así como la recuperación de un ferrocarril que perdimos por esa mezcla de incompetencia y corrupción y el proceso de construcción de la línea del metro.

El presidente Bernardo Arévalo explicó cómo están los planes para el proyecto del Metro, puertos, línea férrea y aeropuerto. (Foto: Wilder López/Soy502)

La modernización y ampliación de los puertos, ¿en qué plazos está previsto?

En 2027 comenzará el proceso de construcción de la dársena. Hay que agarrar y empezar a dragar toda la tierra para crear un nuevo espacio donde puedan llegar a fondearse los barcos.

Todos estos proyectos de gran infraestructura toman bastante tiempo en desarrollarse y los gobiernos anteriores, sencillamente, si no podían ponerse la medallita, no hacían nada. Por eso llevamos 30 y 40 años de retraso, pero dijimos que era necesario hacerlo y lo estamos haciendo.

Respecto del aeropuerto, tenemos el estudio del Banco Mundial para su modernización. Nos dieron US$800 mil para hacer los estudios que hacen falta. La tercera etapa será la ampliación, construir otra pista, haremos toda la fase de diseño y de licitación, pero ya esa construcción será ser de quienes vengan después.

Es más ¿sabe cuánto toma estudiar las mareas y las aguas para hacer una decisión? Dos años. Por suerte tenemos estudios, hay un plan maestro de desarrollo de Puerto Quetzal y eso nos permite avanzar y hacer la ampliación del puerto para construir la nueva dársena.

Por ser de largo plazo, pero ¿cuánto tenemos por ejemplo previsto para reducir costos y tiempos de comercio mientras tantos?

Tenemos dos planes con Puerto Quetzal y con el puerto de Santo Tomás de Castilla. Es una auditoría de procesos para revisar todas las condiciones en que funcionan los puertos para recortar los tiempos y una auditoría de seguridad para blindarlos a todo tipo de tráfico ilegal que existe, como trabando, tráfico de drogas, etc.

Pedimos apoyo de agencias norteamericanas para empezar a implementar medidas que permitan abordar esta situación de cuello de botella, debido a que desde que se construyó Puerto Quetzal no se ha invertido para nada en el desarrollo y en la ampliación de la terminal y... ¿cuánto ha crecido el comercio de Guatemala desde entonces?

Ahora tenemos un cuello de botella, pero la ampliación que vamos a hacer, pues va a darle respuesta a estos programas para los próximos 30 o 40 años.

Pasamos al tema de educación: ¿Cómo califica la estrategia en la negociación del Pacto Colectivo con el STEG?

Seguimos en la negociación del Pacto Colectivo. Hemos sido muy claros y en el Ministerio de Educación todos los miércoles hay reunión. Lo que sucede es la insistencia de incluir en el Pacto Colectivo elementos que vulneran la función rectora del Ministerio de Educación en términos de salud y por lo tanto, son ilegales.

Esto impedía que avanzáramos en la negociación del pacto. Con la ministra tomamos la decisión de no esperar para darle el aumento a los maestros.

El presidente Bernardo Arévalo habló sobre el manejo del conflicto con el Sindicato de Trabajadores del Magisterio y los mecanismos para garantizar la educación de los estudiantes. (Foto: Wilder López/Soy502)

De hecho, de alguna manera ellos esperaban que se llegara a un acuerdo cuando estábamos en la plena disposición de reconocer el aumento salarial, el aumento de bonos, otro tipo de condiciones que son las que efectivamente son parte de esos pactos laborales, pero no vamos aceptar negociaciones por presión, negociaciones sobre cuestiones que son ilegales.

Por eso interpusimos esta acción ante la Corte de Constitucionalidad para que se establezca claramente la imposibilidad de incluir en una negociación de un pacto cuestiones ilegales.

Les dimos este salario porque pensamos que es necesario reconocer y guardar y promover la dignidad del magisterio. Ellos son actores centrales, son los héroes de la educación, tenemos que darles las condiciones, les dimos el aumento que podemos en términos de las posibilidades económicas que tiene el ministerio y el gobierno desde el punto de vista presupuestario.

Nos satisface que la enorme mayoría del magisterio acogió esto positivamente, siguen trabajando, están dando clases y siguen adelante porque como todos sabemos, los maestros responsables y el gobierno estamos trabajando juntos en aras del interés superior del niño.

Presidente, ¿qué alianzas clave identifica en la estrategia para nivelar el aprendizaje de lectura y de escritura?

La ministra de Educación está implementando un programa de nivelación de lecto-escritura, porque se identificó un efecto perverso de la pandemia y es que la esa ausencia de los niños de las escuelas y la educación virtual cuando no teníamos realmente programas sobre cómo hacerlo, impactó negativamente en la capacidad para leer y escribir, para comprender lo que estaban leyendo, para expresarse adecuadamente por medio de la escritura.

Entonces tiene este programa, de hecho tuve el gusto de ir hace tres semanas a la Escuela República de Francia a revisar el avance y realmente fue muy satisfactorio, porque es un esfuerzo diseñado por pedagogos y material guatemalteco, que capacita a todos los maestros para que con esto puedan dedicarse a nivelar a los niños y a las niñas en sus capacidades de lectura.

Presidente, de Joviel Acevedo ¿que opina?

Mire, yo creo que los maestros con sus actitudes son los que manifiestan... y ahorita tenemos la mayoría de las escuelas totalmente funcionando y abiertas.

Tenemos un pequeño porcentaje de ausencias, la mayoría de los maestros y maestras están trabajando en el interés superior del niño.

El presidente Arévalo se refirió los maestros que siguen dando clases pese a la protesta del sindicato de dicho sector en la capital. (Foto: Wilder López/Soy502)

Presidente en salud, ¿cómo está el abastecimiento de medicinas y equipos en hospitales nacionales?

Tenemos un abastecimiento en hospitales arriba del 90% y en puestos de salud está más o menos arriba del 85%.

¿Y cuándo inició su administración, cómo estaba?

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) desde hace rato viene usando una tabla de colores para indicar niveles de abastecimiento. Rojo cuando hay desabastecimiento, amarillo cuando están en el límite y verde, cuando están bien.

Los últimos 10 años ha estado todo en rojo porque siempre hubo un subabastecimiento y de ahí viene la experiencia de que cuando la población iba a un hospital o a un puesto de salud no había medicinas, no había equipamiento, no había esto y lo otro...

Había desabastecimiento crónico de medicinas, de equipamiento, de implementos que ya ahorita, gracias a los esfuerzos del MSPAS, gracias a los esfuerzos del ministro y de su equipo, ahorita estamos muy contentos de que se haya resuelto.

¿Y sobre la desnutrición? Porque sigue siendo un problema grave en el país, ¿qué están haciendo para combatirlo?

Sigue siendo un problema grave y llevamos muchos años de apoyar fondos y préstamos que no terminan de tener un impacto directo. Lo primero que se ha hecho es empezar a entender realmente por qué la existencia de planes y de recursos no está incidiendo en esto.

Hay dos problemas distintos. La desnutrición crónica es problema de la pobreza y de condiciones de pobreza y no vamos a dejar de tenerla hasta que no resolvamos el problema de desarrollo del país.

Existe una desnutrición aguda relacionada con la capacidad que tienen el Ministerio de Salud y otros actores involucrados en darle seguimiento a los casos.

No ha habido suficiente integralidad en el abordaje al problema, eso lo estamos haciendo ahora. Está el programa "Mano a Mano" en conjunto del Ministerio de Desarrollo y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional involucrada en el conjunto.

Los 114 municipios más pobres del país son los que tienen también los mayores índices de desnutrición y ahí montaremos una serie de intervenciones intersectoriales destinadas a atender condiciones de pobreza y de malnutrición y de salud.

Una de las iniciativas, ligada a estos esfuerzos, es la sustitución de los pisos de tierra por los de cemento, ya dos municipios fueron declarados así.

En esos dos municipios, que son realmente de mayor índice de pobreza del país, ya no hay piso de tierra, todas las casas tienen piso de cemento, pero vienen otras intervenciones. Se trabaja también en las paredes para que sea con revoque, se ponen estufas ahorradoras, se les dan filtros de agua.

San Gaspar Ixil y Santiago Chimaltenango, ambos en Huehuetenango, son los municipios libres de piso de tierra a la fecha. (Foto: Sesan/Soy502)

El Ministerio de Agricultura los apoya para establecer huertos familiares. Si son agricultores, se les dan bonos campesinos para invertir en el desarrollo de la milpa.

El gobierno tiene el objetivo de tener 45 mil hogares donde se sustituye el piso de tierra por piso de cemento. El sector privado está contribuyendo con 5 mil, de manera que vamos a tener 50 mil este año.

El Cacif ha dicho muchas veces que el tema de infraestructura sigue complicado. ¿cómo está su relación con el sector empresarial en este momento?

Bien. Por ejemplo, nos están acompañando la delegación que tenemos en Washington D.C. para discutir el tema arancelario encabezada por los ministros de Relaciones Exteriores y Economía.

No es la primera vez, ya hemos hecho giras conjuntas en Europa y en el tema del desarrollo de infraestructura estratégica, han estado muy presentes. Así que yo digo que tenemos una buena relación.

No necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo con el Cacif, porque representa un sector, nosotros representamos al conjunto del país, y puede haber algunos espacios, pero en este tipo de iniciativas creo que estamos trabajando muy bien. En el caso de mano a mano, es un ejemplo donde ellos están incorporando y están trabajando.

Delegación de gobierno y sector privado que viajó a Washington D.C. como parte del tema arancelario y relaciones comerciales. (Foto: Minex/Soy502)

¿Cómo piensan revertir los ataques constantes que han sucedido, por ejemplo, en los últimos días? Temas como el resultado del levantamiento que hubo de la reserva contenida en la Convención de Viena.

Hay una campaña de desinformación muy claramente montada, porque ya es prácticamente lo poco que le queda a este grupo que se ha venido debilitando y se ha venido quedando ciego. Se vuelven más ruidosos y se vuelven más agresivos a medida que van perdiendo relevancia política.

Acuérdense que venimos de una situación en donde era este grupo, estas redes las que tenían el control sobre todas las instituciones del Estado.

Ahora, no solo perdieron el control sobre el Ejecutivo, sino que empiezan a debilitarse en las Cortes y empiezan a debilitarse en otros espacios y están a pocos meses del cambio en la Fiscalía con una decisión que yo, como Presidente de la República, voy a tomar: nombrar al próximo fiscal y eso va a marcar un cambio de época.

Vamos a recuperar la Fiscalía para la justicia de verdad, para la objetividad, para el Estado de Derecho. Y eso genera este tipo de situaciones y cuestiones de ataques, etc. Lo que tenemos claro es que no tenemos que dejarnos distraer, que nuestra tarea es trabajar para generar los resultados concretos en términos de bienestar.

Entonces, tenemos claro que la respuesta a la desinformación, a la mentira, a todo eso, tiene que ser la obra pública, las 15 mil escuelas remozadas que llevamos hasta ahora, de 36 mil escuelas tiene el país.

Vamos a lograr haber remozado todas las escuelas del país antes de que termine nuestro gobierno.

En el tema de seguridad, hay incremento de homicidios y siguen las extorsiones...

Este nuevo equipo, bajo el liderazgo del ministro, tiene la responsabilidad de implementar una estrategia que dé respuesta a la situación que estamos enfrentando.

Más allá de las estadísticas, es evidente que los guatemaltecos y las guatemaltecas tienen una percepción de inseguridad. Los hace temer que puedan circular en sus calles, en sus barrios, y eso no es aceptable.

Sabemos que hay y entendemos las razones por las que de repente surge un repunte de cierto fenómeno u otro, pero independientemente de cuáles son, la responsabilidad de las fuerzas de seguridad es dar una respuesta para evitar que el crimen se salga de control en las calles, y para eso se necesitan estrategias operativas con la policía trabajando.

Estamos contratando cada vez más policías, mejorando sus capacidades, tenemos la cooperación del Ejército con la policía en funciones de patrullaje y tenemos que darle una respuesta también en el interior de las cárceles, que es parte del problema.

Es muy importante seguir desarrollando el logro que se obtuvo en la transformación de lo que antes se llamaba El Infiernito y que ahora es la cárcel Renovación I, ahí se logró aislar efectivamente a los reos de manera que ya no hay contacto entre quienes están en esa prisión y el exterior, que es lo que sucede en el resto de cárceles.

Arévalo asegura que pese a la intención de formar otro partido, los diputados electos por el Movimiento Semilla están integrados como bloque. (Foto: Wilder López/Soy502)

En el Congreso, ¿cómo quedó la relación con la bancada?

Lo que sucede en el Congreso de la República es que es un organismo muy fraccionado, con una serie de bancadas y sub bancadas.

En el caso del Movimiento Semilla hay un grupo de diputados, que está yendo en la dirección de establecer un nuevo partido, hay otro trabajando en el marco del existente, pero los dos han manifestado claramente que siguen operando como una sola bancada dentro del Congreso.

Es decir, las discusiones son en referencia a las rutas electorales que se pueden llegar a seguir, no sobre el trabajo actual. Siguen trabajando como una bancada y los vemos así, hasta que pase otra cosa.

Para concluir, ¿cómo va la ejecución en carreteras?

Para esta temporada de lluvias que viene, el ministro de Comunicaciones ha organizado un Centro de Operaciones de Emergencia (COE), precisamente destinado a atender cualquier tipo de problema que provenga de los efectos de las lluvias en estos días.

Estos COE estarán en contacto con las 22 zonas viales del país y colaborando con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial con la Dirección de Caminos.

Pero hay también constructores, empresarios que han manifestado su deseo de participar voluntariamente en estos equipos que son de respuesta rápida a cualquier tipo de situación que hay.

Eso es adicional a los procesos de asignación de los contratos de mantenimiento regulares a las distintas firmas que está teniendo lugar en estos días y eso es adicional a los programas de desarrollo carretero que están en todo el país.

Uno de los problemas que encontramos es muchísima obra tirada, que había empezado y se había dejado tirada por años y entonces parte de eso es venir, recuperar y entender cómo se puede llegar adelante, cómo salir con proyectos especiales, por ejemplo, un programa nominado para recibir un premio por la Federación Internacional de Carreteras: Rutas para el Desarrollo, que aplicamos en áreas del país que tienen menos inversión en carreteras secundarias y terciarias fundamentalmente.

Cuando cumplió un año lo entrevistamos y dijo que el tema de infraestructura era el más complicado, ¿sigue siéndolo?

Ha sido muy complicado, porque el aceite que alimentaba toda esa red de corrupción entre funcionarios políticos, alcaldes, diputados, constructores, etc. pasaba por la obra pública.

Eran los contratos de carreteras, por puentes, de construcción en donde se ataban los negocios sucios. Entonces, cuando llegamos, lo que toma tiempo es entender el alcance de la corrupción.

La corrupción a veces está hasta el nivel más pequeño en un funcionario que le acepta una mordida a alguien para poner un documento antes de otro, para hacer la vista gorda que falta un informe para todo tipo de cuestiones, y ir enfrentando eso es lo que ha ido retrasando la implementación de contratos por parte del ministerio. Pero se ha ido limpiando y ahorita ya estamos en la fase de empezar a construir los distintos.

No podemos recuperar todo al mismo tiempo, porque lo que estamos enfrentando son 40 años de abandono y de incompetencia y corrupción.