Bernardo Arévalo lamenta el fallecimiento de Miguel Uribe

-

Miguel Uribe falleció dos meses después de un atentado armado en su contra mientras desarrollaba un mitín.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó sus condolencias tras el fallecimiento del senador y presidenciable colombiano Miguel Uribe, quien murió a causa de las heridas sufridas en un atentado armado durante un acto de campaña.

A través de un mensaje en la red social X, Arévalo señaló que "cuando las balas se imponen a los votos, sufren las personas y también la democracia", y afirmó que la violencia política no debe tener lugar en los países de la región.

El presidenciable falleció luego de estar más de dos meses internado en estado crítico. (Foto: Archivo/Soy502)

El mandatario guatemalteco envió su solidaridad a la familia de Uribe y al pueblo de Colombia, en medio de las muestras de duelo que se han manifestado por la muerte del dirigente del partido Centro Democrático.

"Cuando las balas se imponen a los votos, sufren las personas y también la democracia. La violencia política no debe tener lugar en nuestros países. Envío mis condolencias a la familia de Miguel Uribe y al pueblo de Colombia." expresó el mandatario.

(Imagen: captura de pantalla/ X)

LEE TAMBIÉN: Incidente armado deja un herido y un fallecido en zona 10