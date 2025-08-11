Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Bernardo Arévalo lamenta el fallecimiento de Miguel Uribe

  • Por Susana Manai
11 de agosto de 2025, 07:21
El mandatario&nbsp;afirmó que la violencia política no debe tener lugar en los países de la región. (Foto: vía W Radio)

El mandatario afirmó que la violencia política no debe tener lugar en los países de la región. (Foto: vía W Radio)

Miguel Uribe falleció dos meses después de un atentado armado en su contra mientras desarrollaba un mitín. 

ARTÍCULO RELACIONADO: Fallece Miguel Uribe, presidenciable en Colombia 

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó sus condolencias tras el fallecimiento del senador y presidenciable colombiano Miguel Uribe, quien murió a causa de las heridas sufridas en un atentado armado durante un acto de campaña.

A través de un mensaje en la red social X, Arévalo señaló que "cuando las balas se imponen a los votos, sufren las personas y también la democracia", y afirmó que la violencia política no debe tener lugar en los países de la región. 

El presidenciable falleció luego de estar más de dos meses internado en estado crítico. (Foto: Archivo/Soy502)
El presidenciable falleció luego de estar más de dos meses internado en estado crítico. (Foto: Archivo/Soy502)

El mandatario guatemalteco envió su solidaridad a la familia de Uribe y al pueblo de Colombia, en medio de las muestras de duelo que se han manifestado por la muerte del dirigente del partido Centro Democrático.

"Cuando las balas se imponen a los votos, sufren las personas y también la democracia. La violencia política no debe tener lugar en nuestros países. Envío mis condolencias a la familia de Miguel Uribe y al pueblo de Colombia." expresó el mandatario.

(Imagen: captura de pantalla/ X)
(Imagen: captura de pantalla/ X)

LEE TAMBIÉN: Incidente armado deja un herido y un fallecido en zona 10

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar