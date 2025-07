Bernardo Arévalo reacciona a la agresión contra el ministro de Comunicaciones

-

La situación ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social.

ARTÍCULO RELACIONADO: Diputado recrimina a ministro por mal estado de carreteras y le tira una llanta

El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera manifestaron su rechazo a la agresión contra el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Miguel Ángel Díaz, durante una citación con diputados del Congreso, el martes 22 de julio.

Ante este hecho, el presidente Arévalo calificó lo ocurrido como "vergonzoso e inaceptable", y señaló que "nadie tiene por qué aguantar faltas de respeto disfrazadas de fiscalización".

Además, instruyó a los funcionarios de Gobierno a retirarse de cualquier citación en la que se vean expuestos a agresiones.

"Nadie tiene porqué aguantar las inaceptables faltas de respeto, disfrazadas de fiscalización. Lo de hoy en el Congreso es vergonzoso e inaceptable. El diputado Aguirre agredió al Ministro Miguel Ángel Díaz. El abuso y violencia es evidente, y no lo toleraremos. He instruido a los funcionarios de Gobierno a retirarse de cualquier citación en la que sean agredidos. Los funcionarios merecen respeto. Guatemala no es un circo." expresó el mandatario.

Captura de pantalla / X

Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera reiteró que el respeto debe prevalecer, incluso en medio de las diferencias, y expresó su respaldo al ministro Díaz. Asimismo enfatizó que el Gobierno mantiene su compromiso con la rendición de cuentas, pero no tolerará actos de violencia.

"El Gobierno de Guatemala rinde cuentas y con ese compromiso, el gabinete cumple con atender toda fiscalización. Podemos tener diferencias, pero el respeto debe prevalecer entre todos, incluidos los funcionarios. Nuestro respaldo al ministro Díaz del CIV" dijo Herrera.

Captura de pantalla / X

Diputado recrimina a ministro

La reunión fue convocada por el bloque Cabal para abordar temas relacionados con la ejecución presupuestaria y los avances en proyectos de infraestructura vial. Sin embargo, el encuentro se tornó tenso cuando el jefe de dicha bancada, Luis Aguirre, lanzó una llanta hacia el funcionario como señal de protesta por el mal estado de las carreteras.

"Esto es lo que pasa cuando viaja usted tanto", exclamó el legislador mientras arrojaba el neumático, en un momento que quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales. Díaz, visiblemente sorprendido, extendió las manos para protegerse del objeto.

"Eso es lo que pasa cuando viaja ud tanto" llantas nuevas que se hacen pozoles..

Le dijo el Jefe de la @Bancadacabal__ diputado Luis Aguirre @luisaguirre1010 al Ministro del @CIV_Guatemala Miguel Angel Diaz. En una citación del bloque legislativo. @CongresoGuate pic.twitter.com/WlBSYt61wn — Rosana Delgado (@RosanaDelgado__) July 22, 2025

Diputado se pronuncia tras incidente con ministro de Comunicaciones

Por otro lado el diputado de la Bancada CABAL, Miguel Aguirre se pronunció sobre el incidente ocurrido con el ministro Díaz. Según Aguirre, no hubo intención de agredirlo físicamente "la llanta rebotó, realmente esa no era la intención" expresó.

Además, afirmó que el ministro de Comunicaciones ha intentado actuar con transparencia. Asimismo enfatizó que el problema principal no radica en la gestión del ministerio, sino en la falta de recursos para invertir, "de nada sirve que el ministro de la cara y vaya a citaciones sino le dan recursos para invertir" puntualizó.