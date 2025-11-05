Beso apasionado: ¿Jennifer Lopez y Ben Affleck regresaron?

-

Los fanáticos esperan que la historia de Bennifer tenga un final feliz.

La pareja de actores estadounidenses ha vuelto a ser tendencia al ser captada con un comportamiento cariñoso, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.

Fans reaccionaron con entusiasmo al posible regreso de Bennifer. (Foto: X)

En las plataformas se ha viralizado un video en el que Jennifer Lopez y Ben Affleck se están dando un apasionado beso abrazados como despedida.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar: "Amor del bueno", "¡Es Batman, no hay nada que discutir!" y "Está bien, pero que no se casen" fueron algunos de los comentarios de la publicación.

El beso de JLo y Ben encendió rumores de reconciliación. (Foto: X)

En el pasado ya habían sido captados tomados de la mano y dándose besos en pleno divorcio, por lo que puede deberse a un acuerdo mutuo. Por el momento, ninguna de las estrellas ha dado declaraciones al respecto.

Bennifer podría estar escribiendo un nuevo capítulo de amor. (Foto: X)

Relación

Jennifer y Ben se enamoraron por primera vez en 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero cancelaron su boda y terminaron en enero de 2004.

Casi dos décadas después, retomaron su romance en 2021 y se casaron el 16 de julio de 2022 en Las Vegas. Sin embargo, se divorciaron en 2024.