Betho Díaz, destacado escritor y poeta retalteco

Carlos Humberto Solano Díaz, conocido por su seudónimo Betho Díaz, es un escritor, recitador, dibujante y orador retalteco, quien desde que era un niño descubrió su amor por las letras

Betho combina su pasión por la escritura y poesía con su profesión de docente en el Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación Media (INMNEM) de Retalhuleu.

En 2024, el escritor y poeta recibió un premio por parte de la academia literaria de Generación del 23 Parnaso Siglo XXI, realizado en la ciudad de Ontinyent, Valencia, España.

En ese mismo año, recibió un reconocimiento de Casa de la Cultura Poeta Eduardo Orellana Matta, por su trayectoria y por poner en alto el nombre de la Capital del Mundo en el extranjero.

Ha compartido con escritores de otras nacionalidades. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

El escritor recuerda que su amor por las letras lo descubrió desde pequeño en cada acontecimiento de su familia y su escenario social.

"Solía escribir todo lo que a mí alrededor acontecía, era como una necesidad de hacerlo. Mi niñez transcurrió en la década de 1980 y sucedieron muchos acontecimientos duros, como el deceso de una mi hermana. En ese entonces me nace la necesidad de escribir aún más", recordó el poeta.

A sus 56 años, el escritor y poeta ha llevado su arte a distintos lugares del país y fuera de sus fronteras.

"Hace 20 años, recuerdo a mi hijo de 5 años que llegó de la escuela y llevaba una nota con un poema, La niña de Guatemala; él lo tenía que declamar en la escuela en una actividad y lo hizo muy bien Luego tuvo otras participaciones, pero al no encontrar poemas acordes a esas edades entonces comencé a escribirle sus propios poemas", dijo el entrevistado.

Es docente del Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación Media (INMNEM) de esta ciudad. (Foto: Ángel Revolorio)

Aunque no lleva la cuenta de cuántos poemas ha escrito, Betho Díaz considera que tiene más de 500 composiciones.

Hace 3 años emprendió el proyecto "Soy Reu", con el objetivo de motivar y premiar a personajes con talento; aunque realizó una primera edición del evento en la que participaron "influencers", escritores, periodistas, cantantes, personajes de teatro y comedia, ya no pudo continuar por motivos económicos.

A mediano plazo espera continuar editando libros que considera son importantes para su trayectoria y espera participar en Ecuador en los próximos meses a donde ha sido invitado por una academia de escritores.

Ha representado al departamento en Valencia, España. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Poema dedicado a la Sirena

Nombre: Leyenda urbana retalteca.

Historia de un amor...

Mujer hermosa sirena del mar

retalteca altiva de belleza sin igual,

cautivante era tu belleza rara natural,

morena piel dorada como el sol,

de ojos negros y cuerpo celestial.

Leyenda retalteca de amor pasional,

así fue su amor sin igual,

jamás sentido por un inmortal;

celestial, causal, inmoral, pero pasional;

prohibido por la sociedad.

Sociedad egoísta que juzga sin pensar,

moral, inmortal, conceptual e inmoral;

amor negado por la clase social,

Por odio el partió, nunca volvió,

sociedad injusta vulgar y corrupta.

Lleno de amor su corazón quedó,

corazón que nunca más compartió.

Cuenta la historia que un favor pidió,

esperar a su amado que un día partió

y ella en sirena se convirtió.

Mujer hermosa sirena de mar

retalteca altiva de belleza sin igual,

morena piel dorada por el sol.

Figura cual sirena de mar,

de ojos negros y cuerpo sin igual.

En tierras retaltecas ella está

esperando a su amor celestial.

Existen amores muchos amores

que han sufrido en esta tierra sin igual,

y han amado con el corazón, con pasión.

Amor de sirena, amor sin igual

amor que perdura con justicia celestial,

amor que renace amor que ilusiona,

amor que embruja como canto de sirena.

Sirena plateada de mi ciudad natal,

sirena retalteca de belleza sin igual.

Allí está esperando a su amado,

a quien su amor nunca más vio.

Autor: Betho Díaz

Inspirado en el monumento a la sirena de mi pueblo.