Entre letras y convicciones: la vida literaria de Ernesto González Borja

Ernesto González Borja, nacido el 3 de julio de 1941 en Cobán, Alta Verapaz, descubrió su pasión por la escritura a los 13 años, inspirado por los relatos de su madre

De aquellos primeros poemas nació, décadas después, su primera novela, titulada Aurora y ocaso de una Ilusión, publicada en 2007, obra que lo dio a conocer entre los lectores verapacenses y que es su favorita.

Desde entonces ha escrito 12 libros, entre estos Muñeca de palo, su título más vendido; Por senderos peligrosos (2009), De frijoles a beans (2013), Zozobra (2015) y Dólares ensangrentados (2015).

Ernesto González sigue trabajando en su pasión más grande: la escritura. (Foto: Cortesía Ernesto González Borja)

También ha incursionado en los ensayos literarios con Haciendo nuestra la promesa de Salmo 23, y en la sátira político-social con Y soñé que....

Para González Borja, escribir es una forma de viajar a un mundo que lo libera del estrés, y aunque ha tenido que remar contra corriente para publicar sus libros, agradece el apoyo que ha recibido en su carrera.

Estas son algunas de las obras literarias que ha publicado. (Foto: Cortesía Ernesto González Borja)

Se casó con Rose McConnell, originaria de Seattle, Washington, Estados Unidos, con quien tiene tres hijos, diez nietos y diez bisnietos. Además, el autor también recuerda con cariño a colegas que ya partieron del plano terrenal, como Carlos Leal.

Su obra más reciente es su biografía Entre letras y convicciones y, a sus 85 años, continúa trabajando en dos nuevos proyectos literarios, fiel a su convicción de seguir escribiendo hasta que Dios se lo permita.

A detalle

El escritor también destaca por su labor altruista, que lo llevó a ser, por un tiempo, socorrista de la Cruz Roja.

También apoyó en emergencias como terremotos, huracanes e inundaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

Reconocen su arte

En julio de 2012, la Casa de la Cultura de Alta Verapaz le rindió homenaje dedicándole los Juegos Florales Rosendo Santa Cruz.