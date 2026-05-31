Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella van a la segunda vuelta en Colombia

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Se espera un polarizado balotaje en el país sudamericano producto de los contrastantes discursos de los aspirantes a la presidencia.

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Colombia celebró este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un proceso que dejó como resultado una segunda vuelta entre el senador izquierdista Iván Cepeda y el abogado derechista Abelardo De la Espriella, quienes disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio.

Con más del 97 % de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo el 44 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 41 %.

La jornada fue marcada por la confrontación de dos proyectos políticos opuestos y por el debate sobre el futuro del país tras el mandato del presidente Gustavo Petro.

La segunda vuelta enfrentará a dos figuras con trayectorias y visiones contrastantes.

De la Espriella, de 47 años, es un abogado y empresario que irrumpió en la política nacional con un discurso de derecha, antisistema y de fuerte crítica a la izquierda.

Se espera que el ambiente del balotaje sea polarizado debido a los perfiles de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. (Foto: AFP / Soy520)

Conocido por su estilo mediático y por presentarse como "El Tigre", ha defendido propuestas orientadas al endurecimiento de la seguridad, la reducción del tamaño del Estado y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel.

Además, se declara admirador de líderes como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, a quienes considera referentes de un modelo de liderazgo basado en la firmeza y la gestión empresarial.

Por su parte, Cepeda, de 63 años, es senador, defensor de derechos humanos y uno de los principales aliados políticos de Gustavo Petro.

Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de las víctimas del conflicto armado y por su participación en el proceso de paz que condujo al desarme de las FARC en 2016.

Hijo del dirigente de izquierda Manuel Cepeda, asesinado en 1994, el candidato ha desarrollado una carrera política centrada en la búsqueda de justicia y en la promoción de reformas sociales.

Aunque se define como progresista y rechaza ser catalogado como marxista, ha manifestado su intención de profundizar las transformaciones impulsadas por el actual gobierno.

El resultado de la primera vuelta evidencia una fuerte polarización en el escenario político colombiano.

Mientras De la Espriella propone una estrategia de "mano de hierro" contra la criminalidad y una revisión de políticas impulsadas por la izquierda, Cepeda plantea la continuidad y ampliación de las reformas sociales promovidas durante la administración de Petro.

Durante las próximas semanas, ambos candidatos buscarán atraer el respaldo de los sectores políticos que quedaron fuera de la contienda y convencer a los votantes indecisos en una elección que definirá el rumbo político de Colombia para los próximos cuatro años.

El balotaje del 21 de junio se perfila como una de las disputas electorales más reñidas y trascendentales de la historia reciente del país.