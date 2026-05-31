Insivumeh pronóstica lluvias y riesgo de tormentas para este lunes 1 de junio

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Para la mañana se espera ambiente soleado y cálido en gran parte del territorio nacional.

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Para el primer día de junio de 2026 se esperan un ambiente muy cálido y húmedo en gran parte del territorio nacional, acompañadas de lluvias y actividad eléctrica durante la tarde y noche.

El pronóstico fue compartido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que señaló que se espera ingreso de humedad desde el océano Pacífico y la influencia de una onda del este.

De acuerdo con la perspectiva meteorológica oficial, durante el amanecer se registrarán áreas con neblina o niebla en valles y sectores montañosos del país, mientras que en el litoral Caribe no se descartan lloviznas aisladas.

Para las primeras horas del día se prevé nubosidad dispersa alternando con períodos de cielo parcialmente nublado.

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El viento predominará del sur con intensidad ligera y las temperaturas continuarán elevadas, principalmente en las regiones del norte, oriente y sur del país.

Sin embargo, las condiciones cambiarán durante la tarde y noche, pues se prevé el desarrollo de abundante nubosidad acompañada de lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados de precipitación podrían registrarse en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte, Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central.

La institución señaló que las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tormentas locales severas, por lo que no se descartan episodios de lluvia intensa acompañados de fuertes descargas eléctricas y ráfagas de viento.

El pronóstico marca el inicio de junio con un escenario de alta inestabilidad atmosférica, característico de la temporada lluviosa, y con potencial para generar eventos meteorológicos de impacto en diversas regiones del país.