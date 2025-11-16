MotoGP Valencia 2025: Bezzecchi domina la última carrera de la temporada

-

El Campeonato Mundial de MotoGP 2025 bajó el telón este domingo 16 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo, en Valencia, España, con una actuación impecable del italiano Marco Bezzecchi, quien se adjudicó sin apuros la última carrera de la temporada.

Con el título ya en manos del español Marc Márquez, la expectativa giraba en torno a la posibilidad de que su hermano Álex cerrara el curso con una victoria. Sin embargo, la gestión de neumáticos volvió a pasarle factura y abrió la puerta para que el también español Raúl Fernández se quedara con el segundo puesto.

Al frente, Bezzecchi impuso un ritmo demoledor desde los primeros giros, mientras Álex Márquez intentaba mantener la estela del italiano sin éxito. Conforme avanzaban las vueltas, el desgaste de sus neumáticos se hizo evidente y comenzó a ceder posiciones.

"No podía haber terminado mejor. Vamos a celebrarlo, pero el martes ya arranca 2026", dijo Bezzecchi.

El menor de los Márquez aún cedió otra posición ante Fabio Di Giannantonio, quien finalmente impidió que Acosta accediera al podio. En la recta final, Aprilia mantuvo el control: Bezzecchi administró sin sobresaltos su ventaja sobre Fernández y cruzó la meta con un tiempo de 40:52.045.

Con antelación

Marc Márquez, que no participó en la carrera del domingo debido a una lesión sufrida en octubre tras el Gran Premio de Indonesia, ya había asegurado su séptimo título mundial en septiembre, durante la cita de Japón, con cinco pruebas aún por disputarse. Tras ese logro anticipado, su hermano Álex consolidó el subcampeonato en octubre, completando así una temporada histórica para la familia Márquez.