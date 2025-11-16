Panamá se encomienda a Guatemala para asegurar el pase directo al Mundial 2026

-

Los jugadores de la Selección de Panamá se encomiendan a Guatemala para sellar de manera directa la clasificación al Mundial 2026, lo cual se decidirá el próximo martes en el cierre de la última ronda de las eliminatorias de la Concacaf.

Y es que los canaleros marchan segundos, igualados en puntos (9) con Surinam, que por mejor diferencia de goles (+5 contra +2) tiene en su poder la primera plaza del Grupo A, la única que da pasaje de una vez a la magna cita.

La Azul y Blanco ya no tiene nada que jugarse más que cerrar con decoro, en el choque contra los sudamericanos, a los que un triunfo (mejor si es por más de un tanto) en el estadio El Trébol les basta para asistir por primera vez a una Copa del Mundo.

De esta cuenta, la roja centroamericana que recibirá a El Salvador, tendrá que hacer los deberes y luego rezar porque el combinado guatemalteco les empate o supere a los suriboys, para así asaltar la cima y el boleto directo.

Otra de las opciones de los panameños es que si Surinam gana sea por lo mínimo, aunque ellos deberían endosarle cuatro goles o más a los cheros.

En las redes sociales, a afición chapina, a modo de revancha, anhela que sean los suriboys los que pasen directo, algo que ha sembrado el pánico en los futbolistas de la roja, que apelan a la Bicolor para tener vía libre hacia United 2026.

"Creo en el profesionalismo de los jugadores (de Guatemala). A pesar de que ya están eliminados, tienen que terminar de la mejor manera. Sería una vergüenza que regalen un partido, no lo creo, creo que saldrán a hacer su juego", declaró Alberto Quintero, extremo panameño.