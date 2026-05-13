Banco Industrial inicia alianza estratégica con FMO, DEG y Proparco

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Banco Industrial anunció un Financiamiento Sindicado liberado por el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO); con participación de la Filial del Banco de Desarrollo Alemania KfW (DEG); y Proparco (filial de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD), como parte de un esquema conjunto orientado a ampliar el acceso a capital sostenible en Guatemala.

Esta transacción se estructuró mediante un financiamiento sindicado por 300 millones de dólares, diseñado para canalizar capital internacional de alto impacto hacia sectores clave del desarrollo, reafirmando el compromiso conjunto con el crecimiento económico, la inversión responsable y la generación de empleo en Guatemala.

La operación permitirá el otorgamiento de créditos verdes para clientes individuales, corporativos, microempresas y pymes, con el objetivo de fortalecer el tejido productivo del país.

La alianza se ejecutó bajo un modelo que simplifica la coinversión a partir de la confianza mutua y procesos compartidos.

Este enfoque permitió movilizar recursos de forma coordinada, consolidando a los tres bancos europeos de desarrollo como un solo socio estratégico para Banco Industrial.

La firma del acuerdo se realizó en las oficinas centrales de Banco Industrial, en un encuentro que reunió a representantes de las entidades participantes y aliados estratégicos.

“ En Banco Industrial estamos comprometidos con convertir el acceso a capital internacional en oportunidades reales para el sector productivo del país ” Luis Lara Grojec , gerente general y director corporativo de Banco Industrial.

Esta transacción consolida a Banco Industrial como uno de los principales receptores de capital de desarrollo en Centroamérica, respaldado por una relación histórica de confianza con estas entidades europeas y por su capacidad para transformar financiamiento internacional en oportunidades concretas para sus clientes y para Guatemala.