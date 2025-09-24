BiciTour en Jocotenango: ruta cultural llena de arte este domingo

Este 28 de septiembre participa en el BiciTour en Jocotenango, un recorrido hacia La Antigua con paradas culturales, música y gastronomía.
Si buscas escapar del tráfico y la rutina diaria, este domingo 28 de septiembre se celebrará en Jocotenango, Sacatepéquez, el BiciTour, en conmemoración del Día Mundial Sin Autos y del Día Mundial del Turismo.
La actividad comenzará a las 7:30 a. m. desde el Centro Educativo CANI, ubicado en la Calle San Isidro, zona 2 de dicho municipio.
"Es una invitación a reflexionar sobre cómo queremos movernos, convivir y disfrutar nuestro entorno de manera sostenible", afirmó Milthon Cárdenas, gestor de BiciRuta 502, proyecto que promueve la movilidad limpia y accesible.
Los Biciparqueos BR502 forman parte de la iniciativa y han sido intervenidos por artistas locales, convirtiéndose en obras de arte público y espacios de identidad comunitaria. La delegada regional del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Astrid López, destacó que la actividad busca fortalecer el turismo mediante experiencias culturales y recreativas.
El BiciTour contará con dos grupos que partirán desde el Centro Educativo CANI rumbo a La Antigua Guatemala, realizando paradas en 12 de los 21 Biciparqueos instalados en el departamento. Además, se presentarán el Ballet Folclórico del Inguat, la Marimba del Inguat y la Orquesta Cuerdas y Marimba infantil de la municipalidad de Jocotenango.
La jornada incluirá también un mercado de emprendedores locales, degustaciones gastronómicas, dinámicas de educación vial, actividades deportivas y la rifa de bicicletas, convirtiéndola en un espacio de cultura, turismo y movilidad sostenible.