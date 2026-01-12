La 24 Bienal de Arte Paiz reanuda actividades en el Centro Histórico

La 24 Bienal de Arte Paiz sigue abierta al público con exposiciones en espacios emblemáticos del Centro Histórico. Su curaduría, basada en "El Árbol del Mundo", conecta genealogías culturales de distintas regiones y resalta el arte como vínculo entre memoria y espiritualidad.
Tras un breve receso por las fiestas de fin de año, la 24 Bienal de Arte Paiz reanudó sus actividades y continúa ofreciendo una amplia muestra de creaciones artísticas en cinco puntos emblemáticos del Centro Histórico.
La invitación está abierta para que vecinos y visitantes disfruten de las obras, las cuales permanecerán en exhibición hasta el próximo 15 de febrero.
Este año, la Bienal se desarrolla bajo el tema "El Árbol del Mundo", un sistema descentralizado y de múltiples capas que desafía los marcos geopolíticos tradicionales, al tiempo que conecta genealogías culturales de Meso y Latinoamérica, el Caribe, África, Europa, Medio Oriente, Asia y Oceanía.
Inspirada en el mito del árbol de la vida, la propuesta invita a establecer un diálogo entre culturas y épocas, resaltando los vínculos que unen a la humanidad. La curaduría está a cargo de Eugenio Viola, quien plantea una reflexión sobre el arte como puente entre la memoria, la espiritualidad y la experiencia colectiva.
Artistas participantes
Entre las presentaciones destaca la participación de Erick Boror, creador de la gráfica visual que da identidad a esta edición de la Bienal. Asimismo, forman parte de esta muestra artistas como Hiraki Sawa, Seba Calfuqueo, Adji Dieye, Tuan Andrew Nguyen, Diego Cibelli y Jennifer Tee, entre otros.
La 24 Bienal de Arte Paiz reúne a 46 artistas y colectivos de cinco continentes, quienes presentan más de 30 obras, creadas específicamente para los espacios que las albergan, fortaleciendo así la relación entre el arte y su entorno.
Ubicaciones y horarios
Las exposiciones pueden visitarse en los siguientes espacios del Centro Histórico: Casa Ibargüen, 7a. avenida 11-66, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas; sábados de 8:00 a 12:00 horas.
Centro Cultural Municipal,7a. avenida 11-67, de lunes de 9:00 a 17:00 horas; martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas; sábados de 9:00 a 16:00 horas. Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, 8a. avenida "A" 12-58, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas; sábados de 8:00 a 12:00 horas.
Centro Cultural de España, segundo nivel del Edificio Lux, 6a. avenida 11-02, de martes a sábado de 10:00 a 19:00 horas. Galería Portal de la Sexta, 6a. avenida, entre 6a. y 8a. calles, de martes a domingo de 9:00 a 16:00 horas.
Visitar la Bienal de Arte Paiz es sumergirse en un recorrido de creatividad, historia y reflexión. Los cinco espacios del Centro Histórico invitan a contemplar obras que combinan tradición y vanguardia, promoviendo la apreciación artística y el entendimiento de conexiones culturales a nivel global.