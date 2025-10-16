Bienes del narco Mauro Salomón Ramírez pasan al Estado

Los bienes del narcotraficante Mauro Salomón Ramírez pasaron a propiedad del Estado, tras 15 años de estar inmovilizados.
La Fiscalía de Extinción de Dominio confirmó que varios bienes del narcotraficante Mauro Salomón Ramírez Barrios pasaron a propiedad del Estado, luego del proceso de extinción de dominio.
Los bienes le fueron incautados en 2010, cuando fue capturado por las autoridades, entre estos: Q 25 mil 066 en efectivo, un lote de joyas valoradas en Q 204 mil 879.11 y un vehículo tipo picop valorado en Q 242 mil 653.40.
La extinción se logra, luego de 15 años de la captura del narcotraficante, y posterior a que fuera extraditado y procesado en Estados Unidos.
El narcotraficante
Ramírez fue capturado en Guatemala en 2010 y en 2015 fue extraditado hacia Estados Unidos.
Según las pruebas enviadas por EE.UU., Ramírez Barrios recibía cargamentos de Colombia, Perú y Ecuador y los distribuía vía marítima al país norteamericano, por lo tanto, se le juzgó por el delito de asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos de cocaína o más a bordo de embarcaciones.
Después del proceso legal en las cortes estadounidenses, fue sentenciado en 2017 y su pena fue reducida al colaborar con las autoridades.
Ramírez fue liberado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2020 y de acuerdo a sus fuentes informativas se encontraría en San Marcos desde 2021.