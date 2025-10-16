Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Bienes del narco Mauro Salomón Ramírez pasan al Estado

  • Por Dulce Rivera
16 de octubre de 2025, 16:43
Mauro Salomón Ramírez fue capturado en 2010, extraditado en 2015 y liberado en 2020 tras cumplir condena en EE.UU. (Foto: Soy502/archivo)

Mauro Salomón Ramírez fue capturado en 2010, extraditado en 2015 y liberado en 2020 tras cumplir condena en EE.UU. (Foto: Soy502/archivo)

Los bienes del narcotraficante Mauro Salomón Ramírez pasaron a propiedad del Estado, tras 15 años de estar inmovilizados. 

Te interesa: El narcolaboratorio ubicado en Zacapa

La Fiscalía de Extinción de Dominio confirmó que varios bienes del narcotraficante Mauro Salomón Ramírez Barrios pasaron a propiedad del Estado, luego del proceso de extinción de dominio. 

Los bienes le fueron incautados en 2010, cuando fue capturado por las autoridades, entre estos: Q 25 mil 066 en efectivo, un lote de joyas valoradas en Q 204 mil 879.11 y un vehículo tipo picop valorado en Q 242 mil 653.40. 

La extinción se logra, luego de 15 años de la captura del narcotraficante, y posterior a que fuera extraditado y procesado en Estados Unidos. 

(Foto: MP)
(Foto: MP)
 
(Foto: MP)
(Foto: MP)
 
Un vehículo propiedad de Mauro Salomón Ramírez fue extinguido. (Foto: MP)
Un vehículo propiedad de Mauro Salomón Ramírez fue extinguido. (Foto: MP)

El narcotraficante 

Ramírez fue capturado en Guatemala en 2010 y en 2015 fue extraditado hacia Estados Unidos. 

Según las pruebas enviadas por EE.UU., Ramírez Barrios recibía cargamentos de Colombia, Perú y Ecuador y los distribuía vía marítima al país norteamericano, por lo tanto, se le juzgó por el delito de asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos de cocaína o más a bordo de embarcaciones.

Después del proceso legal en las cortes estadounidenses, fue sentenciado en 2017 y su pena fue reducida al colaborar con las autoridades.

Ramírez fue liberado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2020 y de acuerdo a sus fuentes informativas se encontraría en San Marcos desde 2021. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar