¿Tu casa te estresa? Consejos de experta para lograr orden y armonía instantánea

Mantener la casa y el lugar de trabajo en orden es crucial para el bienestar y la claridad mental.

Por ser los espacios en los que más tiempo se permanece, la casa y el lugar de trabajo, deben mantener un orden y armonía que propicie el bienestar del ambiente.

Los espacios en casa deben aprovecharse para tener un entorno agradable, armónico y cálido, que denotan orden e higiene.

El ama de casa Luciana Natareno de la Roca nos compartió algunos consejos para hacer acogedores y funcionales estos espacios.

Aprovechar los espacios en casa brinda orden, higiene y crea un entorno agradable. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

El primer paso es comenzar ordenando; para esto se deben clasificar los objetos y destinarles un espacio de almacenaje o uso a cada uno, descartando y separando objetos por categoría.

Puede que la tarea de ordenar los distintos cuartos de la casa, al principio, parezca que será interminable, pero podría hacerse uno a la vez, como proyectos individuales.

Para poco a poco, conseguir la estructura de orden deseado, se pueden ir adoptando e implementando hábitos diarios, como guardar las cosas inmediatamente después de usarlas y adaptar un sistema de organización a tu personalidad para que sea sostenible a largo plazo, comenta Natareno.

Es importante volver a colocar los objetos en los espacios adecuados para evitar desorden. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Libros, portarretratos, adornos, cuadros decorativos, velas aromáticas, luces cálidas y plantas de sombra son algunas de las opciones que puedes seleccionar para darle un toque ornamental a algún espacio dentro del hogar, aprovechando si pueden tener doble función.

Inspiración literaria

En su libro La magia del orden, la autora japonesa Marie Kondo detalla cómo puede desarrollarse el proceso de organizar los espacios, por categorías, y conservar los objetos que inspiran felicidad. Este libro se complementa con la guía ilustrada La felicidad después del orden.

Reutilizar madera para repisas es una opción adecuada para evitar el desorden. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Según la escritora, que se ha popularizado por la aplicación del método KonMari, al mantener el orden y organización se puede tener un hogar armonioso, aporta al bienestar personal, a la claridad mental y ahorra tiempo en las actividades diarias.

Aprovecha recurso

Reutilizar madera para crear espacios donde guardar libros, revistas, retratos, plantas, entre otros, puede ser la una opción para embellecer el hogar y ordenar los espacios.

Claves

Desecha los objetos que ya no son de utilidad o están en desuso.

Organiza por categorías.

Deshazte de lo que no te inspire alegría.

Organiza todo lo de un ambiente de una vez.

Aprovecha el almacenamiento vertical.

El método KonMari de la japonesa Marie Kondo ha resonado en Guatemala, donde medios como Soy502 han divulgado sus consejos para ordenar la casa y la cocina. La búsqueda de un hogar funcional y feliz, mediante la organización, es una tendencia actual.

El núcleo del método se basa en clasificar los objetos por categorías y conservar solo aquello que "inspira felicidad". Esto se alinea con la sugerencia de clasificar y descartar objetos para lograr un orden sostenible.