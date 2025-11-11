¡Tu casa siempre olerá de maravilla! Los trucos naturales que debes saber.

-

Expertos en limpieza revelan los mejores trucos para aromatizar la casa de forma económica y segura, utilizando ambientadores naturales como el bicarbonato con aceites esenciales o mezclas de cítricos.

Mantener un ambiente fresco y agradable en el hogar no solo mejora el estado de ánimo, sino que también refleja limpieza y bienestar.

Aromatizar los espacios puede ser sencillo y económico utilizando productos naturales o desodorantes que se consiguen fácilmente en los supermercados.

Según explicó Walter García, representante de la tienda La Línea de Limpieza, "lo primero es identificar los ambientes que se desean ambientar. No es lo mismo un baño que una sala o una oficina; cada espacio requiere un tipo de fragancia y frecuencia distinta".

El baño es de los ambientes que merece especial atención. (Foto: Pexels)

En salas y dormitorios, se recomienda el uso de desodorantes naturales en spray con esencias suaves como lavanda, jazmín o vainilla, que ayudan a relajar y mantener una sensación de frescura.

También pueden colocarse pequeños recipientes con bicarbonato de sodio y gotas de aceite esencial, una combinación efectiva para neutralizar malos olores.

Otros ambientes

Para los baños, lo ideal es optar por aromas cítricos o mentolados, que aportan sensación de limpieza. Una mezcla casera de agua, vinagre blanco y unas gotas de limón puede funcionar como un excelente ambientador natural.

En las oficinas es importante tener un buen ambiente. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

García también recomienda el uso de ambientadores automáticos, pero con precaución: "Se deben programar para que liberen aroma solo unas cuantas veces al día. Si se usan con demasiada frecuencia, pueden irritar las vías respiratorias o generar saturación del olor", señala.

Toma en cuenta

Finalmente, el experto advierte sobre algunos productos que pueden resultar peligrosos si no se manejan adecuadamente: "No se deben diluir con agua, y es importante evitar el uso de productos que ya estén vencidos", subrayó.

Con estos sencillos trucos naturales y el empleo responsable de productos aromatizantes, es posible mantener cada rincón del hogar con un aroma agradable, fresco y saludable.

Atención

Evita el uso de inciensos o velas aromáticas cuando sea posible:

Pueden provocar incendios si se colocan cerca de materiales inflamables.

Emiten humo y partículas que afectan la calidad del aire.

Su uso prolongado puede causar molestias en personas con alergias o asma.

Los ambientadores automáticos garantizan un ambiente agradable al hogar u oficina y deben ser programados. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Recomendaciones

Cómo aromatizar tu hogar

Identifica cada ambiente: elige aromas suaves para salas y dormitorios, y fragancias cítricas o mentoladas para baños y cocinas.

Usa productos naturales: mezcla agua, vinagre blanco y limón o combina bicarbonato con aceites esenciales para neutralizar olores.

Modera el uso de ambientadores automáticos: prográmalos para liberar aroma solo unas pocas veces al día.

Verifica la fecha de vencimiento: evita utilizar productos caducados, ya que pueden causar irritaciones o malos olores.

No diluyas los productos químicos: podrían perder efectividad o generar reacciones adversas.

Ventila tus espacios: abrir puertas y ventanas diariamente ayuda a mantener el aire limpio y fresco

