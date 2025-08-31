La obesidad, un problema grave que afecta a Guatemala

-

Los casos de obesidad y sobrepeso ya afectan a 4 de cada 10 niños menores de 11 años en el país; un problema de salud que va en aumento y hay que detenerlo.

Para el año 2050 en el mundo habrá 360 millones de niños y jóvenes con obesidad.

El pronóstico lo realizó una de las revistas de salud más reconocidas del mundo, The Lancet, y está basado en el ritmo acelerado al que ha crecido este problema en los últimos años.

Guatemala no es la excepción. En nuestro país el sobrepeso y la obesidad aumentaron en 2024 en un 3.5 % en adultos y en un 3.1 % en niños.

El Ministerio de Salud estima que de cada 10 adolescentes (13 a 17 años), tres tienen sobrepeso y uno tiene obesidad.

Es un problema grave, sobre todo a edades tempranas. La Organización Mundial de la Salud señala que el sobrepeso y la obesidad limitan el desarrollo adecuado y aumentan los riesgos de muerte prematura, discapacidad y enfermedades crónicas.

La obesidad se ha convertido en un grave problema que afecta desde edades tempranas. (Foto: Shutterstock)

Desnutrición, obesidad y sobrepeso

Aunque se les ve como distintos, la desnutrición, la obesidad y sobrepeso son rostros de un mismo problema al que se le llama Doble Carga de la Malnutrición.

Mientras que la desnutrición es la falta de nutrientes esenciales para el desarrollo adecuado; la malnutrición es el consumo excesivo de algunos nutrientes que derivan en sobrepeso y obesidad.

La presencia de estos dos problemas es muy común en Guatemala y puede presentarse hasta en una misma familia. Las estadísticas oficiales apuntan a que el 50 % de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. Esto demuestra que estamos optando por dietas que llenan el estómago, pero que deterioran la salud.

Una muestra de nuestros hábitos de consumo puede encontrarse en la Canasta Básica Alimenticia que refleja los alimentos más consumidos por las familias guatemaltecas. Desde 2017, en la lista de 24 alimentos, figuran tanto las bebidas gaseosas (altas en azúcares) como las sopas instantáneas (altas en sodio y grasas trans). Ambos componentes nutricionales están ligados al sobrepeso y la obesidad.

Más allá de la alimentación

Muchas veces las personas con sobrepeso y obesidad reciben críticas y se les señala de no ser los suficientemente responsables con su dieta. Sin embargo, hay muchos otros factores que pueden influir.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos enlista otros factores que contribuyen. Por ejemplo, calculan que en un 70 % de casos la predisposición al aumento de peso puede deberse a herencias genéticas. También influyen enfermedades como el hipotiroidismo o el síndrome del ovario poliquístico.

Otros factores tienen que ver con nuestros hábitos de vida. El estrés, dormir menores de 7 horas o rutinas muy sedentarias, entre muchos otros.