Chequeos médicos anuales pueden hacer la diferencia

En la vida acelerada actual, muchas veces se priorizan las responsabilidades laborales antes que la salud. Sin embargo, especialistas en medicina insisten en que realizarse un chequeo anual es fundamental para detectar enfermedades a tiempo
Estos exámenes permiten evaluar presión arterial, colesterol, glucosa, función renal y hepática, peso, salud cardiovascular y reproductiva, entre otros.
El médico Óscar García Soto, con 33 años de experiencia, afirma que los chequeos médicos preventivos no solo implican una evaluación física, sino también laboratorios específicos que ayudan a detectar padecimientos.
En mujeres son indispensables pruebas como mamografías y papanicolau, mientras que en hombres, a partir de los 40 años, debe realizarse el antígeno prostático para detectar riesgos de cáncer de próstata.
Por su parte, el doctor Juan José Cantelli explicó que los controles deben ser prioritarios en personas con antecedentes familiares, vida sedentaria u obesidad, comenzando con un historial médico y análisis básicos de sangre, orina y heces.
Recordó que en Guatemala la ley obliga a evaluar a niños menores de cinco años, mientras que en edad escolar, la juventud y la adultez se suelen descuidar estos controles.
En Retalhuleu existen 84 servicios de salud, incluidos centros, puestos y laboratorios gratuitos en San Felipe, San Sebastián, Champerico y otros municipios. "La prevención es la clave: una vida saludable, ejercicio, dieta balanceada y chequeos constantes", recalcó Cantelli.
David Vivas, vecino retalteco, opinó: "los chequeos deberían ser cada seis meses, pero no siempre se puede. Aun así, es vital acudir con regularidad para prevenir enfermedades graves y salvar vidas".
Enfermedades silenciosas
- Diabetes
- Hipertensión arterial
- Insuficiencia renal
- Cáncer
- Osteoporosis
- Enfermedad coronaria
- Hígado graso
- Chagas
- Parásitos
Costos aproximados
Según médicos, no existen tarifas estandarizadas, pero podrían aproximarse de la siguiente manera en el sector privado:
- Consultas médicas desde Q30 hasta Q300
- Subespecialidad: hasta Q500
- Medicina general: Q100 a Q 300
- Exámenes, varían en el precio, según lo que se requiera analizar
- Hematología, laboratorio de orina y heces: Q200
- Estimado anual: Q500 y Q1000 para consulta general
Servicios de salud públicos
La población que no puede costear un chequeo médico en el sector privado puede acudir a los servicios de salud públicos o estatales que son gratuitos y pueden ofrecerle la revisión médica, medicina, exámenes y especialidades.