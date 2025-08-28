Chequeos médicos anuales pueden hacer la diferencia

-

En la vida acelerada actual, muchas veces se priorizan las responsabilidades laborales antes que la salud. Sin embargo, especialistas en medicina insisten en que realizarse un chequeo anual es fundamental para detectar enfermedades a tiempo

Estos exámenes permiten evaluar presión arterial, colesterol, glucosa, función renal y hepática, peso, salud cardiovascular y reproductiva, entre otros.

El médico Óscar García Soto, con 33 años de experiencia, afirma que los chequeos médicos preventivos no solo implican una evaluación física, sino también laboratorios específicos que ayudan a detectar padecimientos.

Médicos explican que los pobladores no tienen la costumbre de acudir a un servicio de salud estando sanos sino que hasta que enferman. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

En mujeres son indispensables pruebas como mamografías y papanicolau, mientras que en hombres, a partir de los 40 años, debe realizarse el antígeno prostático para detectar riesgos de cáncer de próstata.

Por su parte, el doctor Juan José Cantelli explicó que los controles deben ser prioritarios en personas con antecedentes familiares, vida sedentaria u obesidad, comenzando con un historial médico y análisis básicos de sangre, orina y heces.

Recordó que en Guatemala la ley obliga a evaluar a niños menores de cinco años, mientras que en edad escolar, la juventud y la adultez se suelen descuidar estos controles.

Llevar control del peso y talla en los niños es importante. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

En Retalhuleu existen 84 servicios de salud, incluidos centros, puestos y laboratorios gratuitos en San Felipe, San Sebastián, Champerico y otros municipios. "La prevención es la clave: una vida saludable, ejercicio, dieta balanceada y chequeos constantes", recalcó Cantelli.

David Vivas, vecino retalteco, opinó: "los chequeos deberían ser cada seis meses, pero no siempre se puede. Aun así, es vital acudir con regularidad para prevenir enfermedades graves y salvar vidas".

Enfermedades silenciosas

Diabetes

Hipertensión arterial

Insuficiencia renal

Cáncer

Osteoporosis

Enfermedad coronaria

Hígado graso

Chagas

Parásitos

Costos aproximados

Según médicos, no existen tarifas estandarizadas, pero podrían aproximarse de la siguiente manera en el sector privado:

Consultas médicas desde Q30 hasta Q300

Subespecialidad: hasta Q500

Medicina general: Q100 a Q 300

Exámenes, varían en el precio, según lo que se requiera analizar

Hematología, laboratorio de orina y heces: Q200

Estimado anual: Q500 y Q1000 para consulta general

En mujeres son indispensables pruebas como mamografías y papanicolau. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Servicios de salud públicos

La población que no puede costear un chequeo médico en el sector privado puede acudir a los servicios de salud públicos o estatales que son gratuitos y pueden ofrecerle la revisión médica, medicina, exámenes y especialidades.