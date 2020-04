Bill Gates condena decisión de Trump sobre recortar fondos a OMS

El multimillonario estadounidense, Bill Gates, condenó este miércoles la decisión del mandatario Donald Trump sobre la suspensión de fondos que el gobierno destina a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la crisis por el coronavirus.

“Detener el financiamiento a la OMS durante una crisis es tan peligroso como suena”, escribió Gates en su cuenta de Twitter.

“Su labor está ralentizando la propagación del Covid-19 y si ese trabajo es frenado, ninguna organización puede reemplazarlo”, agregó el también creador de Microsoft.

En ese contexto el empresario dijo: “El mundo necesita a la OMS ahora más que nunca”.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

MIRA:

Trump, anunció el martes la suspensión de la ayuda de su país a la OMS acusándola de "mala gestión" frente a la pandemia del coronavirus.

Estados Unidos, principal soporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con más de 400 millones de dólares anuales (US$400,000,000), suspenderá su contribución mientras "se realiza una revisión para evaluar el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus", declaró Trump.

La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero, asciende a 26 mil 59.

El país registró 609 mil 516 contagios. Las autoridades consideran que 44 mil 364 personas sanaron.