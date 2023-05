¿Por qué Billboard nombró a Shakira como la "Mujer del Año"?

La famosa cantante colombiana Shakira recibió el premio "La Mujer del Año" en la primera edición de "Mujeres en la Música Latina", realizado por Billboard.

El sábado 6 de mayo se llevó a cabo la primera edición de "Mujeres en la Música Latina" realizado por Billboard, un evento que celebró el talento de las artistas en el ámbito musical.

Durante la gala, Shakira recibió el premio a la Mujer del año en el ámbito latino, en manos de Maluma, en la ceremonia que se efectuó en el Wastco Center de Miami.

Este premio le fue entregado gracias su larga carrera musical, la cual sigue en ascenso y ha sido un ejemplo para muchas mujeres.

"En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo", dijo Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y la artífice del homenaje.

De esa cuenta, la cantante aprovechó la oportunidad para dar un discurso, en donde agradece el reconocimiento hecho a su trabajo y habló sobre el empoderamiento femenino ya que le dedicó el premio a su madre y a todas las madres solteras.

"Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser", dijo Shakira.



"El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer."





Shakira dentro del discurso hizo algunas referencias a lo que ha sucedido en su vida después de la separación con Gerard Piqué y la lecciones que ha aprendido durante este proceso.

"Creo que hay un momento en la vida de toda mujer, en que la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. No importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma". Señaló la cantante.

"Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo verdaderamente importante es que sigas fiel a ti misma"... Lo mejor lo aprendí de otras mujeres, ser auténtica. Shakira dio uno de los más emotivos discursos de la historia. pic.twitter.com/a3rsDXgvW7 — Shakira World (@shakiracarla) May 7, 2023

En la gala, otras artistas jóvenes como la mexicana Mariangela y la puertorriqueña Gale, mencionaron a Shakira como su "ejemplo a seguir en la música".