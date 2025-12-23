Identifican primer cuerpo de los hallados en Santa Lucía Los Ocotes

-

Según el Ministerio de Gobernación, estos hallazgos podrían estar relacionados a conflictos internos de grupos criminales.

El primer cuerpo localizado corresponde al de una mujer de 20 años identificada como Hilary Rashell Vielman Dieguez. Según confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forences (Inacif), la joven murió por asfixia por estrangulación.

Hilary fue vista por última vez el 21 de octubre en zona 6 de la capital. (Foto: Alerta Isabel Claudina)

Su cuerpo fue ingresado el domingo a la Tanatología Forense Metropolitana en estado de putrefacción, luego de ser localizado en el kilómetro 14 de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Búsqueda de cadáveres en la ruta que conduce a Santa Lucía Los Ocotes. (Foto: Archivo/Soy502)

Sobre el hallazgo

El hallazgo ocurrió la noche del sábado 20 de diciembre, cuando los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un cuerpo abandonado a la orilla de la carretera. Al llegar al lugar, se percataron de que había más restos en el barranco, recuperando al menos 10 cuerpos y varias osamentas.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida mantiene su cargo la investigación de este hallazgo, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se encarga de la identificación de los demás cuerpos, que presentan estados de descomposición avanzados.

Luego de una búsqueda en el sector, Bomberos Voluntarios localizaron 2 cuerpos más en iguales condiciones. Km. 14 Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 se pide autorización a MP y PNC para la extracción de los 3 cuerpos. pic.twitter.com/s5HFRRxUlG — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 21, 2025

Por su parte, las autoridades descartan que se trate de personas reportadas recientemente como desaparecidas, lo que indica que los cuerpos llevan varios días en el lugar.

A este caso se suma la localización de al menos siete cuerpos en la ruta al Atlántico el pasado 24 de octubre, en circunstancias similares que fueron atribuidas a ajustes entre pandillas.