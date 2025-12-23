Versión Impresa
Vince Zampella, creador de "Call of Duty", muere en trágico accidente en su Ferrari

  • Por Selene Mejía
23 de diciembre de 2025, 09:45
Obituarios
Vince Zampella falleció en un trágico accidente. (Foto: Oficial)

Vince Zampella, desarrollador del famoso "Call of Duty", murió en un accidente mientras conducía su Ferrari.

El prolífico diseñador de videojuegos y un pasajero fallecieron el domingo 21 de diciembre de 2025, en un accidente en la autopista "Angeles Crest" ubicada en las montañas al norte de Los Ángeles.

call of duty vince zampella muere accidente ferrari 1
Foto: AFP.

Vince se conducía a gran velocidad por un túnel y al salir de él, chocó contra una barrera de hormigón y de inmediato se incendió.

Un grupo de personas estaba grabando el momento en el que el creador estaba manejando y captó cómo ocurrió el trágico evento. 

Zampella, cocreador de la franquicia "Call of Duty", es una figura destacada en la industria de los videojuegos y director de "Respawn Entertainment".

call of duty vince zampella muere accidente ferrari 3

Respawn Entertainment

Es propiedad de EA, conocida principalmente por los videojuegos "Titanfall", "Titanfall 2", "Apex Legends" y "STAR WARS Jedi: Fallen Order".

Zampella también dirigió un equipo de EA con sede en Playa Vista, responsable de la popular franquicia de videojuegos "Battlefield".

