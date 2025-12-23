Fuga de Fraijanes II: Los reos recapturados hasta la fecha

-

Según las investigaciones apuntan a una posible red de apoyo interno dentro del sistema penitenciario tras la fuga de los reos de alta peligrosidad de Fraijanes II.

Tras la fuga masiva registrada a mediados de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, las autoridades han informado sobre la recaptura, hasta la fecha, de seis de los veinte reos considerados de alta peligrosidad que lograron evadir la seguridad penitenciaria.

El primer recapturado fue Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, alias "Black Demon", identificado como líder de la clica Latin Family del Barrio 18.

Su detención se produjo la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, apenas un día después de que el Sistema Penitenciario confirmara públicamente la fuga.

Fajardo permanecía recluido desde 2004 y cumplía una condena de 180 años por delitos como asesinato, extorsión y robo agravado, además de contar con al menos 13 antecedentes penales.

El segundo reo recapturado fue Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong", integrante de la estructura criminal "Solo para Locos" del Barrio 18. Fue localizado el 18 de octubre en la cabecera de Huehuetenango junto a otro prófugo.

De León ya había sido condenado a 10 años de prisión inconmutables por extorsión, tras una investigación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, que lo vinculó con cobros ilegales a comerciantes de Champerico, Retalhuleu, por montos que alcanzaban hasta los 25 mil dólares.

Ese mismo día fue recapturado Marlon Manolo Martínez Sincuir, de 36 años, alias "Monstruo" o "Espectro", quien intentaba ocultar su identidad utilizando peluca, gorra y otros accesorios.

Durante su captura se le decomisaron cinco teléfonos celulares, un arma de fuego, cargadores y municiones. Martínez Sincuir tenía una orden de captura vigente por evasión y acumulaba seis antecedentes criminales, incluidos delitos de asesinato y tráfico de drogas.

El cuarto reo localizado fue Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", pandillero del Barrio 18, capturado el 21 de octubre en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla. En el operativo, agentes interceptaron el vehículo en el que se movilizaba junto a otros presuntos pandilleros que le brindaban apoyo para evadir a las autoridades.

La quinta recaptura ocurrió el 20 de noviembre, cuando Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias "Cartoon", fue localizado en una zona boscosa de la aldea Las Anonas, en San José Pinula. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional Civil con apoyo de la fuerza "Vulcano" del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

A diferencia de otros prófugos, Sinay Dionicio se ocultaba a pocos kilómetros del penal del que escapó.

Finalmente, el sexto reo recapturado es Milton Noel Navarro García, alias "Dark", detenido durante un allanamiento realizado en el departamento de Izabal este martes 23 de diciembre. La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil.

Fuga Masiva

La fuga se confirmó el 12 de octubre y, según el Ministerio Público, la principal línea de investigación apunta a que los reos contaron con la colaboración de personal del propio sistema penitenciario.

Como resultado, el subdirector del centro carcelario, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, mientras que 24 guardias permanecen a la espera de que se resuelva su situación legal.

Además, continúan vigentes órdenes de captura contra exautoridades del sector de Gobernación y del Sistema Penitenciario, vinculadas al caso.

