Trump advierte que lo más "inteligente" sería que Maduro deje el poder

-

Estados Unidos sigue presionando con un bloqueo frente a costas venezolanas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes 22 de diciembre que lo más "inteligente" que puede hacer su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.

El mandatario anunció desde el 16 de diciembre un cerco a los "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.

Captura de video de cómo Estados Unidos interceptó un petrolero frente a Venezuela el 20 de diciembre. (Foto: AFP)

De ese modo se le consultó a Trump sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, a lo que respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".

"Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Maduro, por su parte, aseguró que a Trump "le iría mejor" si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.

"Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal. "Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?", cuestionó Maduro.

Presidente Donald Trump el 22 de diciembre. (Foto: AFP)

Trump exige la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados y dice que Caracas usa el dinero del petróleo para financiar el "terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros".

Estados Unidos también presiona con un fuerte despliegue naval contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.