Las anécdotas y los buenos momentos no faltaron en la amena reunión que sostuvieron los argentinos Sebastián Bini y Christian “el Chaco” Giménez este martes por la noche en la Ciudad de Guatemala.

El técnico del campeón Municipal y el exjugador con nacionalidad mexicana recordaron sus inicios y su paso por las fuerzas básicas de Boca Juniors, en donde incluso compartieron en la casa club del cuadro xeneize.

Bini fue el anfitrión y recibió a “el Chaco” en su restaurante La Recoleta en Cayalá, lugar en el que estuvo Soy502.

"Nos criamos juntos y la realidad el fútbol nos vuelve a encontrarnos, en otro país. Él es un técnico campeón muy joven", dijo el "Chaco" al ser consultado sobre su amistad con Sebastián Bini.

Giménez destacó la forma en que su amigo y paisano consiguió su primer título con los rojos.

El fútbol los ha vuelto a reunir, ahora en circunstancias distintas. Giménez se encuentra en Guatemala atendiendo una invitación de su, el técnico mexicano Marvin Cabrera, quien recién fue presentado como técnico de la Selección Sub-17.

Sebastián Bini, técnico del campeón Municipal, comparte con Christian “el Chaco” Giménez @chaco_81 una buena charla de fútbol, anécdotas y más fútbol... @soy_502 pic.twitter.com/7aBNrqiZJW — Rudy Martínez (@RudyEstuardo) February 5, 2020

Aprovechó para conocer el país y presenciar entrenamientos de las selecciones juveniles de Guatemala ya que no descarta convertirse en director técnico en un futuro no muy lejano. De hecho, Giménez no rehusa a la posibilidad de dirigir en Guatemala y enfrentar en algún momento a Sebastián.