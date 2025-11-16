Bizarrap y Daddy Yankee en el Halftime Show del NFL Game Madrid

Bizarrap y Daddy Yankee hicieron historia en el Halftime Show del Bernabéu durante el Halftime Show del NFL Game Madrid, en el enfrentamiento de los Dolphins vs Commanders.
OTRAS NOTICIAS: Midalys, bailarina de Ricardo Arjona, sorprende a fan con inesperada noticia
Los artistas presentaron su colaboración, "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66", también los clásicos por los que ambos han ganado la fama mundial.
Luego de meses de peleas legales con su exesposa Mireddys González por un supuesto robo de millones a sus cuentas bancarias y, tras anunciar su nueva fe cristiana, Yankee se alejó de la escena, sin embargo, se presentó en este show.
Además Daddy cantó temas de su disco dedicado a su fe.
Este 2025 volvió por todo lo alto junto a Bizarrap con la 'BZRP Music Session #0/66', tras lanzar su primer álbum cristiano.
Los fans latinos disfrutaron de este match entre el deporte y la música.
Acerca de la NFL en Madrid
En el estadio Santiago Bernabéu se realizó primer encuentro oficial en España del fútbol americano. En el inicio del show se interpretó los himnos nacionales de España y Estados Unidos.
MIRA: