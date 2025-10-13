¿Quién es "Black Demon", el reo prófugo recapturado este lunes?

-

Entre los casos que se le imputan se encuentra el asesinato de varios miembros de una familia, entre ellos, cuatro menores.

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon", fue recapturado la madrugada del lunes 13 de octubre.

Fue recapturado cuando pretendía escapar junto a otros dos presuntos pandilleros del Barrio 18. (Foto: PNC)

Fue interceptado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, tras fugarse del centro penitenciario Fraijanes II junto a otros 19 reos.

#Recapturado el primero los 20 fugados de Fraijanes ll



Byron Eduardo Fajardo Revolorio, “Black Demon”, líder de la clica “Latín Family” del Barrio 18 ha sido capturado por #PNC esta madrugada en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.#PNCenAcción pic.twitter.com/ZlVoyVRs7T — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 13, 2025

Además, lidera la clica Latin Family del Barrio 18 y se encontraba recluido desde 2004.

Antecedentes

Su historial incluye delitos de asesinato, extorsión, promoción y estímulo de delitos, y robo agravado, por los que recibió una condena de 180 años de prisión.

Sus antecedentes incluyen posesión y distribución de drogas, faltas contra las personas, portación ilegal de armas, así como delitos contra la propiedad y las buenas costumbres.

Black Demon estaba recluido desde 2004 con una condena de 180 de prisión por varios delitos. (Foto: PNC)

Además, se le imputa el caso donde figura su participación en la masacre de una familia, donde murieron cuatro menores y su madre.

A pesar de presentar la amputación de su pierna izquierda, logró escapar del centro penitenciario Fraijanes II y permanecer prófugo hasta ser recapturado.

Black Demon bajo custodia siendo auxiliado por agentes PNC. (Foto: PNC)

Autoridades penitenciarias informaron que se mantienen investigaciones sobre la fuga, mientras se implementan cambios en la dirección y supervisión de Fraijanes II y otros centros, con el objetivo de reforzar la gestión y control del sistema penitenciario.

Recompensa por reos fugados

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que se ofrece una recompensa de Q150 mil por información que permita la captura de los 19 reos restantes.