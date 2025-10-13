¿Quién es "Black Demon", el reo prófugo recapturado este lunes?

Entre los casos que se le imputan se encuentra el asesinato de varios miembros de una familia, entre ellos, cuatro menores.
Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon", fue recapturado la madrugada del lunes 13 de octubre.
Fue interceptado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, tras fugarse del centro penitenciario Fraijanes II junto a otros 19 reos.
Además, lidera la clica Latin Family del Barrio 18 y se encontraba recluido desde 2004.
Antecedentes
Su historial incluye delitos de asesinato, extorsión, promoción y estímulo de delitos, y robo agravado, por los que recibió una condena de 180 años de prisión.
Sus antecedentes incluyen posesión y distribución de drogas, faltas contra las personas, portación ilegal de armas, así como delitos contra la propiedad y las buenas costumbres.
Además, se le imputa el caso donde figura su participación en la masacre de una familia, donde murieron cuatro menores y su madre.
A pesar de presentar la amputación de su pierna izquierda, logró escapar del centro penitenciario Fraijanes II y permanecer prófugo hasta ser recapturado.
Autoridades penitenciarias informaron que se mantienen investigaciones sobre la fuga, mientras se implementan cambios en la dirección y supervisión de Fraijanes II y otros centros, con el objetivo de reforzar la gestión y control del sistema penitenciario.
Recompensa por reos fugados
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que se ofrece una recompensa de Q150 mil por información que permita la captura de los 19 reos restantes.